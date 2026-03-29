La Selección Peruana no pudo ante Senegal tras caer 2-0 en el primer amistoso en la era de Mano Menezes. Y tras esto, el delantero de la Selección Peruana, Alex Valera, quedó en el centro de las críticas tras fallar una clara ocasión de gol en el encuentro disputado en el Stade de France. La jugada ocurrió cuando Perú tenía la posibilidad de descontar en el marcador. Pero el atacante no logró definir pese a quedar solo frente al arco.

La acción se produjo luego de un error del arquero senegalés Mory Diaw, quien falló en la salida dentro de su propia área. El balón terminó en los pies de Valera, que estaba sin marca. Sin embargo, el delantero no pudo controlar bien la pelota y dejó pasar una oportunidad clara para marcar.

Durante la transmisión del encuentro, un narrador brasileño del medio Xsports reaccionó en vivo ante la jugada fallida. El comentarista no dudó en cuestionar la definición del atacante peruano. Incluso, lo comparó directamente con el histórico goleador nacional.

“Valera falló el gol de la selección peruana. Lo sabía, la pelota se torció para el tipo. Paolo Guerrero jamás perdería ese gol”, comentó el relator durante la transmisión del partido, generando rápidamente reacciones entre los aficionados.

La comparación con el ‘Depreador’ no pasó desapercibida, ya que el delantero es uno de los máximos referentes de la Selección de Perú. Además, es especialmente recordado por su paso en el Brasileirao y, sobre todo, en Corinthians, donde se consagró campeón del Mundial de Clubes en 2012 tras vencer 1-0 a Chelsea en la final.

Paolo Guerrero fue campeón del Mundial de Clubes 2012 con Corinthians. (Foto: Corinthians)

Algunos defendieron a Valera, mientras que otros recordaron la capacidad goleadora del hoy delantero de Alianza Lima. Lo cierto es que la acción quedó marcada como una de las más comentadas del partido entre Perú y Senegal y lo que pudo significar el descuento del seleccionado nacional.

En busca de pasar la página, la Selección de Perú se prepara para enfrentar a la Selección de Honduras este martes 31 a la 1:00 p.m. en el Estadio Municipal de Butarque, en Leganés, España. Este encuentro marcará el segundo amistoso del proceso de Mano Menezes al frente de la ‘Bicolor’.

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