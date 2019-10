El balance de Paolo Guerrero tras la derrota de la 'bicolor' ante Uruguay en Montevideo

El capitán de la Selección Peruana , Paolo Guerrero ,volvió a vestir la 'bicolor' en el duelo ante Uruguay que se llevó a cabo en el estadio Centenario de Montevideo. El equipo que dirige Ricardo Gareca no pudo concretar las jugadas y encajar el balón en el arco rival y el 'Depredador' tuvo algunas palabras para la prensa al finalizar el encuentro.

"Nos quedamos con ganas de ganar, dominamos el segundo tiempo, pero faltó el último pase. Nos estamos alocando. Uruguay no nos dejó pensar, estábamos dudosos pero nos fuimos asentando y al final ya agarramos confianza. Les hicimos mucho daño, me quedo muy picón por no haber ganado hoy", sostuvo Paolo Guerrero para Movistar Deportes.

En la misma entrevista el jugador de Internacional de Porto Alegre también habló sobre la convocatoria de nuevos rostros a la Selección Peruana y aseguró que el DT está probando para poder tener más variantes en el equipo.

"El profesor está probando variantes. Mientras más opciones tenga, mejor. Así no tendrá un dolor de cabeza en el equipo", aseguró al respecto.

Cabe destacar que Perú y Uruguay se volverán a ver el martes 15 de octubre en el Estadio Nacional de Lima a partir de las 8:30 p.m. Recuerda que ese partido será transmitido por la señal de Movistar Deportes pero también podrás encontrar el minuto a minuto y todas las incidencias por Depor.com.

Aquí el reporte sobre el inconveniente que sufrió Perú a poco del amistoso ante Uruguay. (Video: América TV)

