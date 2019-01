¿Presión, dónde? El exquisito 'caño' de López a Busquets en el Perú vs Uruguay [VIDEO]

Para comer y para llevar. El primer tiempo del Perú vs Uruguay se jugó muy al límite, con algunas ocasiones para ambas selecciones, pero sobre todo con mucha dureza en el medio campo. Los 'charrúas' presionaron siempre la salida 'bicolor', que supo salir del problema. Como fue el caso de Marcos López , que tiró de un lujo para salir jugando.

El elenco peruano recuperó el balón cerca de la banda, y cayó a pies de López, a quien de inmediato fue a presionar Ezequiel Busquets, pero el delantero nacional se las arregló para, de un solo toque, hacer pasar el esférico por entre las piernas del jugador 'charrúa', al que no le quedó de otra que cometer la falta.



La primera mitad del Perú vs Uruguay se fue sin goles en el marcador, con los 'celestes' mejor sobre todo en los primeros 20 minutos del encuentro, aunque la más clara la tuvo el elenco de Daniel Ahmed en los pies de Távara, que estrelló un tiro libre en el travesaño del guardameta Renzo Rodríguez.



Perú y Uruguay chocan por la primera fecha del Grupo B del Sudamericano Sub 20. Por el mismo grupo, más temprano, Ecuador goleó 3-0 a Paraguay y tomó el primer lugar de la serie.