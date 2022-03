Parece que llevó su frustración un poquito lejos. Raúl Ruidíaz no fue ajeno al partido entre la Selección Peruana y Uruguay, válido por la penúltima jornada de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Sin embargo, parece que la ‘Pulga’ se dejó llevar un poquito y compartió una peculiar imagen en redes sociales.

Y es que en la postal que subió a su Instagram, se vio a un Sergio Rochet mucho más atrás de lo que estaba en la imagen de la transmisión oficial, lo que causó algunas sonrisas entre los fanáticos del fútbol, quienes festejaron la creativa edición de la toma.

“Cómo no va a ser gol”, fue el mensaje con el que el delantero de Seattle Sounders FC de la MLS acompañó su publicación, dejando en evidencia su claro malestar ante esta situación que pudo cambiar el rumbo del partido en el estadio Centenario de Montevideo.

La imagen compartida por Ruidíaz en redes sociales. (Captura)

A enfocarse en Paraguay

En Lima, Perú vs. Paraguay chocarán la próxima semana, por la última jornada de las Eliminatorias a Qatar 2022. El elenco dirigido por Ricardo Gareca está a un partido de asegurar su pase al Mundial, para ello deberá ganar para tener el cupo asegurado. No obstante, los ‘guaraníes’ no dejarán pasar la oportunidad de sumar su última victoria.

La última vez que ambas escuadras se midieron fue en octubre del 2020, para el arranque de las Clasificatorias Sudamericanas. Aquel partido se dio en Asunción, en medio de estrictos protocolos de bioseguridad, pues fue el primer cotejo internacional, en medio de la pandemia de Covid-19. El resultado: 2-2, con doblete de André Carrillo.

La Selección Peruana está obligada a ganar. Luego de la jornada 17, el cuadro blanquirrojo está solo a un paso de conseguir el ansiado cupo al Mundial, luego del choque que tuvo contra Uruguay en Montevideo. Eso sí, Ricardo Gareca sabe que este duelo tendrá que tener algunos ajustes.





