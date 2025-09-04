A falta de pocas horas para que se de el inicio del duelo de la Selección Peruana, que tiene por obligación sumar de a tres, ya se han tomado las primera decisiones que dejarán fuera a algunos futbolistas en el partido con Uruguay. A pesar de haber sido convocados, no podrán sumar minutos en este partido en donde solo 23 fueron los elegidos por la normativa de la Conmebol. Es bajo esa premisa que, Óscar Ibáñez tuvo que prescindir de figuras importantes en el equipo y de algunos jóvenes que aún no tendrán la oportunidad de debutar.

El encuentro frente a Uruguay representa un desafío decisivo para la Bicolor, que marcha con la presión de acercarse a la zona de repechaje y no puede permitirse más tropiezos. Sin embargo, las ausencias por lesiones y decisiones técnicas obligaron a reducir la nómina, dejando sin espacio a jugadores que, en principio, estaban considerados.

Uno de los primeros nombres en conocerse fuera de la lista fue el de Andy Polo. El atacante de Universitario, que incluso se perfilaba para arrancar como titular, presentó molestias en el muslo posterior izquierdo y abandonó el último entrenamiento. Si bien se esperaba una evolución positiva, finalmente fue descartado para este partido y deberá someterse a nuevas evaluaciones en Lima con miras al choque ante Paraguay.

Andy Polo se perfila para ganarse un lugar como extremo por derecha. (Foto: FPF)

En el caso de los más jóvenes, la sorpresa fue la exclusión de Piero Cari. El delantero de Alianza Lima, que había sido considerado inicialmente como sparring y que incluso se perfilaba para debutar en este partido, finalmente no entró en la lista definitiva de 23. Con apenas 18 años, su participación quedará pendiente para el partido con Paraguay.

Otro de los nombres que quedó fuera fue el de Renato Tapia, aunque en su caso por una suspensión que le impide ser considerado. El mediocampista era una de las piezas claves en el esquema del técnico, pero por acumulación de amarillas también quedó fuera de esta lista, tendrá que esperar a volver a Lima para recién poder pisar nuevamente el gramado de juego.

Finalmente, también se confirmó que Matías Lazo no fue incluido. El joven defensor no tendrá minutos en este compromiso, aunque sigue siendo observado de cerca como una de las apuestas a futuro del combinado nacional. De esta manera, el plantel queda conformado por 23 futbolistas que buscarán dar el golpe en Montevideo.

Renato Tapia. (Foto: Getty Images)

¿Qué otros jugadores son ausentes para este partido?

La Selección Peruana afrontará así el partido con varias bajas sensibles, pero con la ilusión intacta de sumar puntos en un escenario siempre complicado como el Centenario. Óscar Ibáñez tendrá que encontrar el once ideal sin algunas piezas importantes, con el objetivo de mantener viva la esperanza mundialista.

Alex Valera y Edison Flores tampoco integrarán la nómina frente a los charrúas. Ambos quedaron descartados debido a un desgarro que los alejó de los trabajos en los días previos, motivo por el cual Ibáñez optó por no arriesgarlos. La ausencia de dos atacantes experimentados reduce las variantes ofensivas del equipo, pues solo convocaron a José ‘el Tunche’ Rivera para suplir estas ausencias.

TE PUEDE INTERESAR