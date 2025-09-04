Selección Peruana 

Perú vs. Uruguay EN VIVO vía ATV y América TV: minuto a minuto por internet gratis

Perú vs. Uruguay juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 6:30 p.m. en el Estadio Centenario. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión por América TV (Canal 4), ATV (Canal 9), Movistar Deportes y AUFTV.

Perú vs. Uruguay se enfrentan por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026. (Diseño: Christian Marlow)
Posible alineación de Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastian Cáceres, Mathias Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez.

Posible alineación de Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Luis Abram, Marcos López; Christofer Gonzales, Erick Noriega, Yoshimar Yotún; Kevin Quevedo, Kenji Cabrera y Luis Ramos.

¿A qué hora juegan Perú vs. Uruguay en Uruguay?

De acuerdo a la programación del partido de la jornada 17 por la fecha doble FIFA, el partido entre Perú vs. Uruguay está pactado para disputarse este jueves 4 de septiembre a partir de las 8:30 p.m.

¿A qué hora juegan Perú vs. Uruguay en el Perú?

De acuerdo a la programación de las Eliminatorias 2026, el partido entre Perú vs. Uruguay está pactado para disputarse este jueves 4 de septiembre a partir de las 6:30 p.m.

¿Dónde ver Perú vs. Uruguay?

Movistar Deportes es el canal con los derechos televisivos para transmitir este partido de las Eliminatorias, en el Perú, así como también ATV y América TV que se verán en señal abierta. Por su parte, en Uruguay también se podrá ver en señal abierta por el Canal 5, además de AUFTV, Antel TV y DSports.

El Estadio Centenario será el escenario principal del partido entre Perú y Uruguay.

Este partido entre Perú y Uruguay es válido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026.

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrás seguir todas las incidencias del partido entre Perú y Uruguay.

