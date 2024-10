Este viernes, Perú vs. Uruguay se miden por la fecha 9 de las Eliminatorias al Mundial 2026 y, para la bicolor, será un duelo de vital importancia, teniendo en cuenta que somos últimos en la tabla de posiciones con tres puntos. En esta ocasión, Jorge Fossati no podrá contar con jugadores como Renato Tapia y Gianluca Lapadula, quienes quedaron desconvocados por lesión. A estas ausencias, se suma Luis Advíncula que, a pesar de seguir en la nómina, no podrá jugar ante los ‘charrúas’. El ‘Rayo’ es uno de los más experimentados del plantel y desde Uruguay se pronunciaron sobre cuánta falta podría hacer al equipo. El encargado de tomar la palabra fue Sergio Blanco, ex futbolista uruguayo quien también tuvo un paso en Perú con Sporting Cristal.

“Hoy por hoy, Advíncula debe ser Valverde, debe andar ahí por liderazgo, trayectoria, experiencia y nombre. Seguramente debe ser lo mismo que nosotros perdamos (en su momento) la presencia de Luis Suárez o Edinson Cavani”, aseguró el exdelantero en entrevista con DSPORTS.

Sergio Blanco jugó en la temporada 2014 y 2015 en Sporting Cristal. (Foto: GEC)

Si bien no fueron compañeros en su paso por Sporting Cristal (2014), el popular ‘Chapita’ contó que ha tenido la oportunidad de conocerlo y reconoció también su calidad, debido a su presente en Boca Juniors. A su vez recordó a otro lesionado: Yoshimar Yotún. “Le falta Yotún también que se lastimó hace un tiempo. En ese sentido, Perú está complicado”, agregó.

Sergio Blanco habló sobre Luis Advíncula. (Video: DSPORTS)

El chinchano, de 34 años, llegó el lunes a Lima después de su compromiso con Boca Juniors en la Liga Profesional, donde jugó los 90 minutos del partido ante Argentinos Juniors. A pesar de haber afrontado ese encuentro sin mayores problemas aparentes, el lateral derecho empezó a sentir molestias físicas al integrarse el martes a los entrenamientos de la Selección Peruana.

Este dolor en su pierna izquierda lo forzó a acudir a una clínica local para realizarse los estudios médicos respectivos. En un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, se puede ver al ‘Bolt’ llegar rengueando a la clínica, vistiendo la indumentaria de entrenamiento de la Blanquirroja, lo que desató las especulaciones sobre la gravedad de su lesión. Las primeras informaciones sugieren que ya había llegado a Lima con molestias, pero estas se habrían agravado durante la práctica del martes.

La Selección Peruana entrenó en el Estadio Nacional. (Foto: Violeta Ayasta / GEC)

De acuerdo a los estudios realizados, su inclusión está descartada para el partido ante Uruguay; sin embargo, no ha sido desconvocado porque se espera su recuperación para el duelo ante Brasil el próximo 15 de octubre. Eso sí, no está entrenando y, este miércoles, solo fue un espectador en la práctica.

Este año además suma su cuarta dolencia, lo que sin dudas es un síntoma de alarma por la (sobre) exigencia física del jugador de 34 años. Previamente en este 2024, había sufrido un desgarro del aductor, un problema en el tendón de Aquiles por partida doble y un tema en las vértebras lumbares. Y aunque han sido temas menores, la cantidad de lesiones tan solo en este curso llama la atención.

No es la única baja ante Uruguay

Si bien no se confirma aún de manera oficial la ausencia de Advíncula ante Uruguay, ya hay dos bajas anunciadas por lesión en la Selección Peruana. En los últimos días, Gianluca Lapadula y Renato Tapia fueron desconvocados de la fecha doble de octubre por distintas dolencias. El ‘Bambino’ no pudo recuperarse de una dolencia abdominal, fue desafectado y en su reemplazo fue llamado Luis Ramos.

En tanto, Tapia recibió un golpe en la práctica del jueves pasado con Leganés, el cual fue de consideración a tal punto de ausentarlo en el partido siguiente frente a Valencia y no ser parte de la Selección Peruana. Su reemplazo fue Jorge Murrugarra. En las últimas horas tambíen se especuló con una lesión de Alexander Callens, quien trabajó el domingo de manera diferenciada y ese mismo día llamaron a Erick Noriega. No obstante, el defensa pudo entrenar a la par en la sesión de este martes.





¿A qué hora juegan Perú vs. Uruguay?

Las selecciones se medirán este viernes 11 de octubre por la jornada 9 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Este duelo comenzará a las 8:30 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador. En cambio, en Bolivia, Chile y Paraguay iniciará a las 9:30 p.m. Una hora más tarde, a las 10:30 p.m., dará inicio en Argentina y Uruguay. En México, el choque comenzará a las 7:30 p.m. No hay forma de que te pierdas este duelo por las Eliminatorias Sudamericanas.

¿En qué canales TV ver Perú vs. Uruguay?

El cruce entre peruanos y uruguayos promete ser un enfrentamiento muy intenso. Si deseas ver este partido, aquí te indicamos la guía de canales. En Perú, será transmitido en exclusiva por las señales de América TV, ATV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App. En Uruguay, el encuentro se podrá seguir a través de VTV, Antel., AUF TV y DGO (DIRECTV). Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Recuerda que en la web de Depor podrás encontrar el minuto a minuto.

La lista de convocados de Perú ante Uruguay y Brasil

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City, USA), Carlos Cáceda (Melgar), Diego Romero (Universitario).

Pedro Gallese (Orlando City, USA), Carlos Cáceda (Melgar), Diego Romero (Universitario). Defensas: Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Araujo (Portland Timbers, USA), Aldo Corzo (Universitario), Alexander Callens (AEK Atenas, GRE), Luis Abram (Atlanta United, USA), Erick Noriega (Alianza Lima).

Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Araujo (Portland Timbers, USA), Aldo Corzo (Universitario), Alexander Callens (AEK Atenas, GRE), Luis Abram (Atlanta United, USA), Erick Noriega (Alianza Lima). Mediocampistas: Jesús Castillo (Gil Vicente, POR), Andy Polo (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors, ARG), Oliver Sonne (Silkeborg IF, DEN), Marcos López (FC Copenhague, DEN), Sergio Peña (Malmo, SWE), Piero Quispe (Pumas, MEX), Jean Pierre Archimbaud (Melgar), Jorge Murrugarra (Universitario), Horacio Calcaterra (Universitario), Wilder Cartagena (Orlando City, USA).

Jesús Castillo (Gil Vicente, POR), Andy Polo (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors, ARG), Oliver Sonne (Silkeborg IF, DEN), Marcos López (FC Copenhague, DEN), Sergio Peña (Malmo, SWE), Piero Quispe (Pumas, MEX), Jean Pierre Archimbaud (Melgar), Jorge Murrugarra (Universitario), Horacio Calcaterra (Universitario), Wilder Cartagena (Orlando City, USA). Delanteros: Alex Valera (Universitario), Luis Ramos (Cusco FC), Edison Flores (Universitario), Bryan Reyna (Belgrano de Córdoba, ARG), Joao Grimaldo (Partizán, SRB), José Rivera (Universitario).

