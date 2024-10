A pocos días del Perú vs. Uruguay, ambos equipos están afinando los últimos detalles para este duelo en el Estadio Nacional. Previo a este choque, una voz autorizada que conoce el fútbol peruano y uruguayo, como es Sergio Markarián, habló al respecto. El exentrenador de la Blanquirroja comentó sobre los problemas de formación que enfrenta el equipo nacional, los cuales han persistido durante años, incluso cuando él estaba a cargo. Asimismo, el uruguayo indicó que, hasta la fecha, estos problemas siguen siendo uno de los grandes retos que presenta la selección. Por otro lado, comentó las declaraciones de Luis Suárez sobre Marcelo Bielsa y afirmó que no son sorprendentes.

El ‘Mago’, en conversación con radio 890 Sport, señaló que uno de los principales problemas en el fútbol nacional es la falta de apoyo a los nuevos talentos, lo que dificulta su posibilidad de alcanzar un nivel óptimo. “Los problemas de Perú los conozco, tiene problemas de falta de formación y consolidación de los jóvenes para llegar a los niveles de la alta competencia”, dijo el estratega.

Asimismo, destacó que gran parte de los avances logrados en los últimos tiempos, así como los que están por venir, se deben a su trabajo en la FPF. “Nosotros creemos haber hecho un enorme trabajo en Perú, generamos los futbolistas que jugaron casi 10 años como titulares en la selección, la mayoría de los que participaron en el proceso anterior fueron formados en el trabajos que hicimos dentro de la Federación, no en sus clubes, en los microciclos semanales que programamos y eso permitió que Perú tuviera jugadores en condiciones con 25-30 partidos internacionales disputando las Eliminatorias y Copa América”, aseguró.

“Ese proceso se cortó, siguieron jugando los mismos hasta llegar a edades en la que ya no podían rendir y por eso van desapareciendo los Guerrero, Carrillo, Farfán, etc., que definitivamente no son fáciles de sustituir”, dijo Markarián. Es importante destacar que, de aquel proceso, aún forman parte del seleccionado jugadores como Luis Advíncula y Carlos Zambrano, así como aquellos que estuvieron recientemente, como Yoshimar Yotún, André Carrillo y Paolo Guerrero.

Además, consideró que la Blanquirroja no logró incorporar nuevas estrellas, mientras que también está enfrentando la baja de algunos referentes, lo que ha complicado aún más su situación. “No ha habido proceso de renovación y las consecuencias son estas, que Perú tiene un plantel achicado en jugadores que puede dar respuestas más o menos predecibles y eso tiene sus consecuencias. ¿Cuáles son? Que faltan 4 futbolistas importantes y no se vislumbra quiénes puedan remplazarlos”, aseveró Markarián.

Por otro lado, no dudó en alzar su voz ante las declaraciones de su compatriota en contra de el DT argentino. “Las declaraciones iniciales de Luis Suárez son cosas que todos conocíamos, desde mi punto de vista no hubo nada nuevo. De alguna manera se van filtrando informaciones y uno va sabiendo qué va pasando y se hace la idea de que estamos en presencia de algo que todos conocemos”, manifestó.

Es importante recordar que Sergio Markarián fue director técnico de la ‘sele’ desde el 3 de julio de 2010 hasta el 12 de octubre de 2013. Durante su gestión, el charrúa llevó a la Bicolor a la Copa América 2011, donde obtuvo el tercer lugar, y en las eliminatorias para la Copa Mundial de 2014, sus dirigidos quedaron eliminados a falta de dos fechas. Markarián dejó la selección peruana después del último partido ante Bolivia, con un balance de 45 partidos dirigidos, 17 victorias, 14 empates y 14 derrotas.





¿A qué hora juegan Perú vs. Uruguay?

Las selecciones se medirán el viernes 11 de octubre por la fecha 9 de las Eliminatorias 2026. Este encuentro comenzará a las 8:30 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador. En cambio, en Bolivia, Chile y Paraguay iniciará a las 9:30 p.m. Una hora más tarde, a las 10:30 p.m., dará inicio en Argentina y Uruguay. En México, el choque comenzará a las 7:30 p.m. No hay forma de que te pierdas este duelo por las Eliminatorias Sudamericanas.





¿En qué canales TV ver Perú vs. Uruguay?

El cruce entre peruanos y uruguayos promete ser un enfrentamiento muy intenso. Si deseas ver este partido, aquí te indicamos la guía de canales. En Perú, será transmitido en exclusiva por las señales de América TV, ATV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App. En Uruguay, el encuentro se podrá seguir a través de VTV, Antel., AUF TV y DGO (DIRECTV). Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Recuerda que en la web de Depor podrás encontrar el minuto a minuto.





La lista de convocados de Perú ante Uruguay y Brasil

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City, USA), Carlos Cáceda (Melgar), Diego Romero (Universitario).

Pedro Gallese (Orlando City, USA), Carlos Cáceda (Melgar), Diego Romero (Universitario). Defensas: Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Araujo (Portland Timbers, USA), Aldo Corzo (Universitario), Alexander Callens (AEK Atenas, GRE), Luis Abram (Atlanta United, USA), Erick Noriega (Alianza Lima).

Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Araujo (Portland Timbers, USA), Aldo Corzo (Universitario), Alexander Callens (AEK Atenas, GRE), Luis Abram (Atlanta United, USA), Erick Noriega (Alianza Lima). Mediocampistas: Jesús Castillo (Gil Vicente, POR), Andy Polo (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors, ARG), Oliver Sonne (Silkeborg IF, DEN), Marcos López (FC Copenhague, DEN), Sergio Peña (Malmo, SWE), Piero Quispe (Pumas, MEX), Jean Pierre Archimbaud (Melgar), Jorge Murrugarra (Universitario), Horacio Calcaterra (Universitario), Wilder Cartagena (Orlando City, USA).

Jesús Castillo (Gil Vicente, POR), Andy Polo (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors, ARG), Oliver Sonne (Silkeborg IF, DEN), Marcos López (FC Copenhague, DEN), Sergio Peña (Malmo, SWE), Piero Quispe (Pumas, MEX), Jean Pierre Archimbaud (Melgar), Jorge Murrugarra (Universitario), Horacio Calcaterra (Universitario), Wilder Cartagena (Orlando City, USA). Delanteros: Alex Valera (Universitario), Luis Ramos (Cusco FC), Edison Flores (Universitario), Bryan Reyna (Belgrano de Córdoba, ARG), Joao Grimaldo (Partizán, SRB), José Rivera (Universitario).





