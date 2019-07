En qué momento, Kevin: Quevedo se perdió el gol del descuento peruano de manera increíble [VIDEO]

Cerca el descuento en el Perú vs. Uruguay. Kevin Quevedo estuvo a punto de encontrar el primer gol de la Selección Peruana Sub 23 en el duelo por los Juegos Panamericanos 2019, pero la definición no fue tan buena como lo esperaba.

El atacante de Alianza Lima aprovechó un buen centro y conectó de cabeza, aunque su remate terminó muy lejos de la portería visitante que no pasó mayores apuros con su intento por anotar.

Perú vs. Uruguay se miden por la primera fecha del grupo B en los Juegos Panamericanos 2019. Ambas escuadras pondrán a lo mejor que tienen para debutar con el pie derecho en el certamen que se desarrolla en Lima.

Quevedo se perdió el descuento en el Perú vs. Uruguay (Fuente: TV Perú)

Los hinchas llenaron el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para el Perú vs. Uruguay por los Juegos Panamericanos 2019, volviendo a dejar en claro el compromiso que tienen con el equipo dirigido por Nolberto Solano.