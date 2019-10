¿Afectó la lluvia? Así luce el campo del Centenario de Montevideo para el Perú vs. Uruguay por fecha FIFA [VIDEO]

Perú y Uruguay medirán fuerzas, esta noche, en el estadio Centenario de Montevideo como parte de un amistoso internacional por fecha FIFA. Ambas escuadras saldrán con lo mejor que tienen para salir con el triunfo del mítico recinto del equipo celeste.

La lluvia se hizo presente, a primeras horas de la mañana, en la capital uruguaya. Ello ocasionó a que el gramado de juego del escenario deportivo se vea algo perjudicado. Consecuentemente, se espera una cancha pesada para el duelo.

► Perú vs. Uruguay: amistoso internacional por fecha FIFA 2019



Perú vs. Uruguay está pactado para dar inicio a las 6:00 p.m. (hora peruana) y, si bien no hay pronóstico de lluvia para la hora del partido, no se descarta que las precipitaciones se vuelvan a hacer presentes en Montevideo.

Perú y Uruguay se medirán en el Centenario de Montevideo. (Video: Pedro García)

La última vez que Perú y Uruguay se enfrentaron, en el escenario de Montevideo, terminó con victoria de los 'Charrúas' por la mínima diferencia, en cotejo correspondiente a las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018.

Aquí el reporte sobre el inconveniente que sufrió Perú a poco del amistoso ante Uruguay. (Video: América TV)

