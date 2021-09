No va más en el Perú vs. Venezuela. Tomás Rincón fue expulsado del encuentro válido por la sexta jornada de las Eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022, luego de aplicarle un codazo a Christian Cueva que el juez principal no pasó por alto y ocasionó que le muestre la cartulina roja.

La acción se dio sobre los 38 minutos de la primera etapa, luego de que el mediocampista viera su segunda amarilla ante la acción irresponsable sobre ‘Aladino’, la misma que se sumó a un fuerte cruce ante Lapadula, el mismo que ocasionó su primera amarilla en el juego.

Perú y Venezuela han mostrado ya sus intenciones en lo que va del juego, dejando en claro que no quieren especular con el resultado y que irán con todo por el primer tanto de la noche limeña, la misma que ya tiene muchas emociones en el Estadio Nacional.

Perú vs. Venezuela: la previa

La última vez que Perú vs. Venezuela jugaron, en Lima, por Eliminatorias sudamericanas, fue aquel 2-2 que la escuadra local pudo salvar sobre los minutos finales, con gol de Raúl Ruidíaz, quien hoy es una de las alternativas en ofensiva que manejará Ricardo Gareca.

Esta fecha se enfrentarán dos equipos urgidos de un triunfo para meterse en la lucha por un cupo a la próxima Copa del Mundo. Son los que menos puntos han sumado hasta el momento en las Eliminatorias , por lo que saldrán dispuestos a lograr una victoria que les otorgue un tanque de oxígeno rumbo a Qatar.

Perú no pudo ante Uruguay en la fecha anterior, y terminó cediendo dos puntos en condición de local. Los dirigidos por Ricardo Gareca siguen sin poder ganar en el Estadio Nacional. Por ello, el encuentro ante los llaneros resulta más que trascendental, sobre todo porque la siguiente jornada les tocará visitar a Brasil en Recife.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.