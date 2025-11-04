Hace algunos meses, la vida de Piero Quispe dio un giro inesperado. Pumas de México decidió su salida y lo cedió a préstamo a Sidney FC de Australia, equipo en el que ya comenzó a sumar minutos. El campeón con Universitario en 2023 se fue hacia Oceanía en la búsqueda de continuidad, situación que también lo acercará nuevamente al radar de la Selección Peruana para el próximo ciclo en las Eliminatorias al Mundial 2030. Precisamente, el volante lamentó su exclusión en la última convocatoria y también reclamó por la inclusión de jugadores que -al igual que él- gozaban de poca participación en sus clubes.

“No sé por qué me dejaron de convocar a la selección. Si bien no era titular, ingresaba en todos los partidos, y en los dos últimos sí fui titular, antes de la fecha FIFA de octubre. Me llamaron porque, supuestamente, no tenía continuidad”, señaló en diálogo con L1MAX.

Además, agregó cuál fue su principal molestia cuando la convocatoria se hizo pública y no estaba su nombre: No dije nada, pero me dolió, porque sí la tenía, y al ver la lista noté que había jugadores que no contaban con la misma regularidad. Eso, sin embargo, me ayudó a mejorar”.

A pesar de la ausencia en la última convocatoria (amistoso ante Chile), Piero reveló que sí tuvo contacto con Manuel Barreto, quien tomó la dirección técnica de manera interina. Si bien no reveló que existió la intención de incluirlo, el volante prefirió adaptarse a su nuevo club en Australia.

“Hablé con Manuel (Barreto) y le dije que todavía no estaba al 100%, ya que no venía jugando. Estaba con el tema de mi traspaso y consideré que lo mejor era no ser convocado, porque viajar a Chile habría sido muy desgastante”, contó el ex Universitario de Deportes.

Piero Quispe jugó en el debut de Perú en la Copa América 2024. (Foto: Bicolor)

Por lo pronto, la prioridad de Quispe es regresar a la Selección Peruana y su convocatoria para los duelos de noviembre (ante Rusia y Brasil) sigue siendo una incógnita. Con tres partidos jugados y 260′ minutos completados, quiere alzar su nivel y también volver a Pumas en futuro cercano.

“Estoy trabajando para volver, para ganarme un lugar nuevamente. La selección siempre será una motivación especial y uno de mis mayores objetivos. Espero estar convocado para la próxima fecha doble. Me siento mejor, con más ritmo, y estoy haciendo todo lo posible para volver a representar a mi país”, aseguró.

¿Cómo fue su salida de Pumas?

En otro momento de la conversación, el jugador aclaró los detalles de su accidentado traspaso desde Pumas de México al Sydney FC. Quispe confesó que la decisión no fue suya y que el club mexicano lo forzó a salir, aunque prefiere no guardar rencor. “No quise irme, pero me obligaron a salirme de ahí. Y lo terminé tomando de buena manera, no tengo ningún resentimiento”, mencionó.

El volante detalló que la noticia fue inesperada y que la forma en que se enteró no fue la ideal. La directiva mexicana nunca conversó directamente con él. Finalmente, el mediocampista respondió a quienes criticaron en redes sociales su decisión de fichar por el fútbol australiano: “Recibí muchas críticas pero las críticas me harán mejorar, estoy por buen camino. El equipo está bien posicionado, yo hago lo mejor”.

Quispe, que ya debutó oficialmente, defendió la competitividad de su nuevo destino, asegurando que el nivel es subestimado por el público peruano. “Muchos piensan que es fácil la liga de acá, pero en los partidos que he tenido es de alta intensidad”, concluyó el volante.

Piero Quispe llegó a Pumas de la Liga MX en 2024. (Foto: Getty Images)

