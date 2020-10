Auspicioso fue el regreso de Raúl Ruidíaz a Seattle Sounders. El delantero peruano, que venció al coronavirus (COVID-19), se hizo presente con un gol y guío al triunfo (2-0) a su equipo en choque ante Vancouver Whitecaps. No fue una victoria cualquiera: sirvió para alcanzar un boleto para los playoffs en la presente edición de la MLS.

La buena actuación de Raúl Ruidíaz fue destacada por Nicolás Lodeiro, socio de ataque en los Sounders. “Volvió hoy y parece que no hubiese tenido coronavirus porque vino con muchas ganas, con mucha energía, hizo el gol, nos ayudó. Estamos felices de que haya llegado bien y se haya recuperado rápido también”, aseguró el uruguayo en rueda de prensa.

Asimismo, el atacante charrúa no dudó en señalar que se siente cuando Raúl Ruidíaz no está en la cancha. “Nos entendemos muy bien. Cuando se va, uno lo extraña, pero no solo yo, sino todo el equipo. Porque es un gran jugador, hoy lo demostró, ayuda a todo el equipo”, añadió.

Quien también saludó la vuelta de Raúl Ruidíaz fue el entrenador Brian Schmetzer. "Entrenó un par de días y los médicos hicieron un gran trabajo. Pasó todos nuestros protocolos. Se sintió bien. Está feliz de estar de regreso. Sabes, a veces, cuando tienes alguna adversidad en tu vida, el fútbol es una buena salida”, comentó el estratega.

Raúl Ruidíaz llegó a los 10 goles en la temporada de la MLS y espera seguir inflando las redes, este domingo, cuando Seattle Sounders se enfrente a Colorado Rapids. Raúl está con la mecha encendida.





