Voz oficial. Gonzalo Belloso, Director de Desarrollo de la CONMEBOL, se manifestó respecto al polémico arbitraje de Julio Bascuñán durante el encuentro entre Perú y Brasil por la fecha 2 de las Eliminatorias Qatar 2022.

En una entrevista brindada para UCI Deportes, el directivo del máximo ente del balompié sudamericano, señaló que desde su punto de vista la actuación del juez chileno fue correcta, sobre todo en las jugadas polémicas en el área peruana.

“No tengo por qué dudar de un árbitro de la carrera de él (Bascuñán) y de su equipo arbitral. Hubo fallos puntuales que me parecieron muy correctos, como los dos penales a Neymar, que para mí fueron dos penales claros, sobre todo el segundo abajo. Creo que Carlos Zambrano va a buscarlo ahí abajo porque no llega de ninguna manera”, afirmó.

Sin embargo, recalcó que la jugada entre Trauco y Richarlison, donde el jugador del Everton la terminó rompiendo la ceja al lateral izquierdo peruano, si debió revisarse en el VAR.

“Después sí creo que debieron revisar la cuestión de Trauco porque hubo un golpe ahí que le abrió el ojo y no sé si fue a propósito o no. En general, me parece que dirigió bien. Hubo polémicas porque son partidos importantes, pero también tuvimos polémicas en el Paraguay-Perú con una roja que la gente de Paraguay creía que lo que había hecho Zambrano”, precisó.

Por otro lado, Belloso fue consultado sobre la posibilidad de que la Selección Peruana pueda jugar ante Argentina con público en el Estadio Nacional, una posibilidad que manejaría la FPF.

“En el último Consejo de la Conmebol se trató el tema y se decidió que en la fecha 1 y 2 se jugase sin público. Así que todavía no se analizó el tema (de jugar con público) y no sé cuando va a ser el Consejo y ahí se verá. Hasta ahora es sin público, pero aún no se trató”, finalizó.

