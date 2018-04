Raúl Ruidíaz sabe que hay comentarios que afirman que tal vez no viaje al Mundial Rusia 2018. La 'Pulga' no se siente fijo pero tiene confianza en su trabajo y en todo lo que da en la cancha, cuando le toca vestir la camiseta de la Selección Peruana.

El delantero del Morelia de México respondió a esos comentarios de esta manera: "Yo no me enfoco en los comentarios que dicen que a lo mejor no voy a Rusia. Yo solo trato de dar más del 100% cuando me toca jugar. Doy la vida en la cancha y lo que me importa es que el equipo sume de a tres y que todo el país esté feliz", dijo en América TV.

Ricardo Gareca: "Lo que más ambiciono es que conozcan a qué juega Perú, que nos identifiquen por eso"



Raúl Ruidíaz fue entrevistado en México y dijo sentirse feliz por su buen momento en el Morelia. "Todo lo que estoy logrando me llena de satisfacción y estoy orgulloso conmigo mismo con todo lo que está sucediendo. Quedar en el top 10 de los goleadores históricos es importante para mí", afirmó.

A pesar de la distancia el delantero de la bicolor sigue la campaña de Universitario de Deportes y sufre como todo hincha crema: "Solo hay que hacer las cosas bien, cuando juegas por Universitario de Deportes hay que dejar la vida dentro del campo. Hay que meternos un poco ese chip, pero sé que va a cambiar todo esto".

La felicidad de ver a la Selección Peruana en el Mundial Rusia 2018 no tiene precio para la 'Pulga' y ver a Perú en el álbum Panini es un sueño cumplido. "Siempre quería ver a Perú en el álbum y ahora aparezco yo, es un sueño cumplido aunque salgo feíto también", dijo entre risas.

