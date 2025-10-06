Su ausencia en el equipo titular de Universitario de Deportes era una señal, un primer aviso. Con el correr de las horas, el panorama fue cambiando y lo peor se confirmó este lunes, en el arranque de los trabajos de la Selección Peruana en la Videna: a falta de anuncio oficial, Alex Valera quedará desconvocado de la lista de Manuel Barreto, con miras al compromiso amistoso frente a Chile, a disputarse este viernes 10 de octubre en La Florida (Santiago).

Si bien el ’20’ de Universitario salió en lista y quedó a la expectativa en el banquillo de suplentes, no fue necesario su ingreso en el triunfo crema por 3-0 sobre Juan Pablo II College. En su lugar, Jorge Fossati ubicó a Diego Churín como inicialista, y en su replanteo mandó a José Rivera y Edison Flores como delanteros en su 3-5-2. Así, ‘Valegol’ no sumó minutos, lo que hacía prever lo que terminaría pasando hoy.

De esta manera, el pomalqueño se une a Kevin Quevedo, quien el último fin de semana fue desconvocado argumentando asuntos personales, previa coordinación con el comando técnico de Barreto. Eso sí, todo hace indicar que esos asuntos le impedirían jugar únicamente con la ‘Blanquirroja’, ya que sí arrancó de titular en la derrota de Alianza Lima a manos de Alianza Universidad (2-1).

Valera estaba atravesando por su mejor momento en el Torneo Clausura y venía siendo clave en el gran presente merengue en la Liga 1, contribuyendo con goles y siendo influyente en ataque. No obstante, los problemas físicos volvieron a afectar su continuidad y, además de perderse el triunfo contra el elenco papal, ahora se ausentará en el Clásico del Pacífico.

Por actualidad y características, Alex Valera apuntaba a pelear la titularidad con Luis Ramos, quien también está pasando por una buena racha en Colombia con el América de Cali. Ya sin el futbolista de la ‘U’ y a la espera de que la Selección Peruana decida si convoca a otro delantero, ‘Lucho’ tiene todos los boletos para ser inialista ante la ‘Roja’.

Durante la noche del pasado domingo, Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, ya había adelantado algunos detalles sobre el estado físico de Valera, mostrando su preocupación por la exigencia que podría tener si jugaba frente a Chile. En diálogo con GOLPERU, el directivo dejó en claro que la situación de su jugador podría ser seria.

“Preocupación por el lado de Valera, que en estos momentos es uno de nuestros mejores jugadores. Tiene un problema muscular que podría ser mucho más serio si se le exige. En ese sentido, estamos al punto de no haberlo utilizado. Sin duda que se trata de una situación que puede ser seria”, afirmó.

En esa misma línea, Barco había exigido que en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) sean cuidadosos con Valera. “Nos encanta que vaya la selección, que se pueda mostrar, pero quisiéramos que vuelva en las mejores condiciones (...) Hay que valorar que se trata de un amistoso y en ese sentido espero que en la FPF sean cuidadosos con nuestros jugadores”, puntualizó.

¿Cuándo jugarán Perú vs. Chile?

Luego de su última derrota por 1-0 a manos de Paraguay, la Selección Peruana volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Chile, en el partido amistoso válido por la fecha FIFA de este mes. Dicho duelo está programado para el viernes 10 de octubre desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Bicentenario de La

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque de verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

Los convocados de Perú para enfrentar a Chile:

Arqueros : Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (CA Banfield - Argentina).

: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (CA Banfield - Argentina). Defensas : Miguel Araujo (Sporting Cristal), Ánderson Villacorta (CD Mineros Zacatecas - México), Renzo Garcés (Alianza Lima), Ánderson Santamaría (Universitario), César Inga (Universitario), Matías Lazo (FBC Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys) y Marcos López (FC Copenhague - Dinamarca).

: Miguel Araujo (Sporting Cristal), Ánderson Villacorta (CD Mineros Zacatecas - México), Renzo Garcés (Alianza Lima), Ánderson Santamaría (Universitario), César Inga (Universitario), Matías Lazo (FBC Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys) y Marcos López (FC Copenhague - Dinamarca). Volantes : Erick Noriega (Gremio - Brasil), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario), Felipe Chávez (Bayern Múnich - Alemania) y Jairo Concha (Universitario).

: Erick Noriega (Gremio - Brasil), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario), Felipe Chávez (Bayern Múnich - Alemania) y Jairo Concha (Universitario). Delanteros: Luis Ramos (América de Cali - Colombia), Juan Pablo Goicochea (CA Platense - Argentina), Bryan Reyna (CA Belgrano - Argentina), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - Canadá) y Joao Grimaldo (Riga FC - Letonia).

Luis Ramos (América de Cali - Colombia), Juan Pablo Goicochea (CA Platense - Argentina), Bryan Reyna (CA Belgrano - Argentina), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - Canadá) y Joao Grimaldo (Riga FC - Letonia). Sparrings: Fabio Vásquez (Sporting Cristal), D’Alessandro Montenegro (ADT), Edu Villar (Sport Huancayo), Álvaro Rojas (Juan Pablo II) y Víctor Guzmán (Sporting Lisboa - Portugal).

