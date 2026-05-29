A pocos días para sumarse a los entrenamientos con la Selección Peruana, Renzo Garcés habló sobre su objetivo de ser titular en los amistosos de junio. Asimismo, aclaró su futuro en Alianza Lima. “Yo quisiera jugar los dos amistosos, me gusta estar en la selección y voy a dar siempre todo de mí para ser convocado“, declaró en diálogo con Fútbol Como Cancha. “No han llegado propuestas del extranjero, no sé qué pueda venir más adelante. Estoy enfocado al 100% en Alianza Lima y el objetivo es salir campeón a fin de año”, agregó respecto a su futuro en tienda íntima.
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Los convocados de la Selección Peruana para la fecha FIFA de junio:
- Arqueros: Alejandro Duarte (Alianza Lima), Matías Córdova (Comerciantes Unidos) y Pedro Gallese (Deportivo Cali).
- Defensas: Alfonso Barco (HNK Rijeka), Fabio Gruber (Nuremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague), Matías Lazo (Melgar), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Oliver Sonne (Sparta Praga) y Renzo Garcés (Alianza Lima).
- Mediocampistas: Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).
- Delanteros: Kenji Cabrera (Vancouver), Bassco Soyer (Gil Vicente), Jhonny Vidales (Melgar), Álex Valera (Universitario) y Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona).
¿Cuándo volverá a jugar la Selección Peruana?
Luego de su último empate por 2-2 frente a Honduras, la Selección Peruana volverá a tener actividad la próxima semana cuando vuelva a afrontar una fecha doble FIFA. El primer encuentro será el viernes 5 de junio frente a Haití en Miami, Estados Unidos, mientras que el segundo será el lunes 8 del mismo mes en Puebla, México.
En cuanto a la transmisión de este amistoso, este será televisado por la señal cerrada de Movistar Deportes, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV y su servicio de streaming en Movistar TV App. Asimismo, América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) lo pasarán por señal abierta.
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