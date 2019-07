Ricardo Gareca: el DT que no sabe perder finales y que pudo morir a manos de Pablo Escobar [VIDEOS]

Ricardo Gareca siempre fue un hombre polémico, sobre todo en su época como jugador. Quienes lo conocieron lo describen como un rebelde. De esos tipos que no controlaban sus impulsos. De esos futbolistas que provocaban a los hinchas rivales, insultaban a los árbitros y le faltaban el respeto a los empresarios que lo buscaban para llevarlo al extranjero. No tenía límites y él mismo lo reconoce: "Yo era un irrespetuoso, pero con los años me amoldé, aprendí a serenarme".



Fue además uno de los 99 jugadores que se pusieron la camiseta de Boca Juniors y River Plate, los dos más grandes del fútbol argentino. Clásicos rivales. También dicen que le 'robó' a Daniel Pasarella el gol histórico que clásificó a Argentina al Mundial de México 86. Pero nada de eso le trajo un problema mayor. Quizás su mayor conflicto lo tuvo en los 80, cuando era la estrella de América de Cali. Él no lo sabía, pero su auto estuvo a punto de explotar por orden de Pablo Escobar.

Entre 1985 y 1989, el 'Tigre' marcó 57 goles en 116 partidos en el América de Cali. Era la pesadilla máxima de los rivales. Marcaba goles decisivos. Gracias a él, los 'Diablos Rojos' se convirtieron en el equipo más poderoso de Latinoamérica. Pero eran las épocas duras de Colombia: El Cartel de Medellín estaba plena disputa con el de Cali.

" Ricardo Gareca siempre estuvo en la mira de Pablo Escobar. A él y a los otros jugadores de América de Cali se contempló colocarles un carro bomba, ya que el Cartel de Cali le colocó un carro bomba a la familia de Pablo. Pero el amor de Pablo por el fútbol salvó a Gareca”, confesó el año pasado Jhon Jairo Velásquez, más conocido como 'Popeye', uno de los sicarios que tuvo a disposición del narcotraficante más famoso del mundo.



Y hubo respuesta del 'Tigre' tras la sombría revelación': "He pasado años sensacionales de mi vida en Colombia. Estas son cosas que salen después de 25 años y que yo no tenía ni tengo ninguna clase de conocimiento", aseguró.

Ese es el Gareca de ahora. Un tipo que nunca pierde la calma, que es prudente y sabe transmitir paz. También es un hombre de hazañas. Porque este domingo, la Selección Peruana del 'Tigre' –tras clasificar a un Mundial luego de 36 años– volverá a jugar una final de Copa América luego de 44 años años. ¿El rival? El poderoso Brasil. ¿El dato? El argentino no sabe perder finales como técnico.

"Uno cuando llega a esta instancia quiere ganar, más allá de la dificultad de enfrentar a Brasil, que es uno de los mejores equipos del mundo por sus individualidades y su entrenador. Es una final y las finales adquieren un matiz totalmente diferente. La intención nuestra, más allá de las especulaciones, es ganar, esa es la mentalidad que vamos a tener y confío en el plantel que tengo para eso", dijo el DT tras eliminar a Chile en la semifinal.

El currículo de Gareca es bastante largo, aunque se reconoce tres pasos muy exitosos: Talleres (asciende al equipo y gana la Copa Conmebol), Universitario de Perú (suma el Apertura) y Vélez Sarsfield (cosecha cuatro títulos de campeón). No le fue bien en San Martín, Colón, Argentinos, Quilmes, Independiente, Santa Fe, Elche y Palmeiras. En América de Cali sumaba un campañón, pero debió renunciar por razones extrafutbolísticas.

Estas son las tres finales definitivas que jugó y ganó:

El ascenso de Talleres



Córdoba paralizada, un estadio colmado y partido dos, una emoción que trascendió límites. La final del siglo, se la llamó, por ser la definición más trascendente del fútbol cordobés. Y Talleres se la ganó a Belgrano en los penales, para ascender a Primera aquel 5 de julio de 1998 de la mano de Ricardo Gareca.



Primer título internacional



Un año después el 8 de diciembre de 1999 obtuvo la Copa Conmebol ante Sportivo Alagoano de Brasil, logrando de esta manera el segundo título con Talleres de Córdoba, el primero internacional para el club córdobes y por ende para el entrenador.

Campeón con Vélez



Además de ganar el Clausura 2009, Clausura 2011 e Inicial 2012, Ricardo Gareca ganó el Campeonato de Primera División 2012/13 tras derrotar por 1-0 a Newell's Old Boys en la final entre los ganadores de los torneos Inicial 2012 y Final 2013.

Hoy, Ricardo Gareca, el jugador que estuvo a punto de morir a manos de Escobar, es el técnico que le devolvió la vida a una Selección Peruana que estaba lejos de la élite de Sudamérica. Como futbolista rebelde y desmedido nunca jugó un Mundial, tampoco una final de Copa América. Esos logros estaban reservados, quizá, para su versión de técnico. La que conquistó a todos los peruanos.

