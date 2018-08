Ricardo Gareca: Edwin Oviedo no estuvo en la conferencia y esto dijo el entrenador del titular de la FPF

Ricardo Gareca seguirá con el buzo de la Selección Peruana por tres años más (con opción a renovación de un año más si clasifica al próximo Mundial), y lo oficializó mediante una conferencia realizada en la Videna.

En la conferencia estuvieron presentes sus asistentes técnicos Sergio Santín y Nestor Bonillo, con quienes buscará clasificar a la selección peruana al Qatar 2022.

Sin embargo, sorprendió la ausencia del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, quien se encuentra enfrascado en medio de la polémica por temas judiciales.

Durante la conferencia de prensa, el 'Tigre' Gareca se refirió a la ausencia del titular de la FPF: “Esto es una continuidad. Cuando nos presentaron en el 2015 estaban Juan Carlos [Oblitas] y parte de la mesa. Ahora no es nada nuevo, es solo la extensión de un contrato”.

"Edwin Oviedo está con notros, es el presidente de la FPF, él es el presidente y nos ratificó la confianza. Con él firmamos el contrato. No tiene mayor relevancia que esté presente con nosotros en una foto", añadió el entrenador.

"No me gusta enjuiciar a las personas. Es la educación que yo he recibido. Estoy del lado de la decencia y no me considero ejemplo porque cometo errores como cualquier persona. Nuestro contrato no está ligado a cosas personales de otras personas. Hay algo que dijo Jesús, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Yo trato de hacer mi vida y dedicarme a lo que sé", comentó el DT.

Al ser preguntados por los audios que involucran al directivo, Ricardo Gareca y señaló: "Estamos comprometidos con la FPF y con el país, no con alguna persona en particular. Deseamos que se solucionen todos los inconvenientes por el bien del fútbol”, concluyó al respecto.



