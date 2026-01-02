Tras su último paso como entrenador de la Selección de Chile y algunos rumores que lo vinculaban con un posible regreso al fútbol peruano, Ricardo Gareca incursiona ahora en el mundo del streaming. El DT que llevó a Perú al Mundial de Rusia 2018 es el rostro del nuevo canal digital llamado La Sustancia, donde conducirá a partir de este mes su programa ‘La Sustancia de Gareca’. De hecho, el ‘Tigre’ fue captado días atrás en La Plaza de Barranco grabando un adelanto de su nuevo programa, donde las personas tuvieron acceso a un código QR para suscribirse al canal.

Ricardo Gareca atraviesa un periodo de inactividad tras su convulsionado paso por la selección de Chile. A sus 67 años, el ‘Tigre’ se refugió en su natal Argentina mientras analizaba propuestas para retomar su carrera en 2026. Recientemente, declaró en ESPN que estuvo manejando algunas opciones para dirigir con miras a este nuevo año, y no se descarta que más adelante retome sus funciones y puede trabajar en paralelo con el streaming.

Su último trabajo como director técnico fue, precisamente, al mando de Chile, cargo que asumió en enero de 2024 con la misión de raspar un cupo al repechaje al Mundial 2026. Sin embargo, su ciclo terminó abruptamente en junio del año pasado tras una derrota ante Bolivia que dejó a la ‘Roja’ matemáticamente eliminada de la cita mundialista. Gareca renunció en medio de una fuerte presión mediática y críticas por no haber podido replicar el éxito que logró previamente con Perú.

Las estadísticas de su paso por Chile son consideradas las más bajas de su trayectoria en selecciones. Dirigió un total de 17 partidos, con un balance de 4 victorias, 4 empates y 9 derrotas. Lo más preocupante fue su rendimiento en partidos oficiales (Copa América y Eliminatorias), donde solo logró un triunfo (ante Venezuela), registrando una efectividad de apenas el 31%. Bajo su mando, el equipo anotó 20 goles pero recibió 22, dejando una sensación de fragilidad defensiva y falta de efectividad.

Ricardo Gareca tuvo un mal paso al frente de Chile. (Foto: ANFP)

A pesar de esa mala etapa, la carrera de Gareca sigue siendo una de las más respetadas en Sudamérica, con más de 760 partidos dirigidos y un importante promedio de puntos (cercano al 1.53 por encuentro). Su época dorada se divide en dos grandes hitos con proyectos bastantes ambiciosos: su exitoso paso por Vélez Sarsfield de Argentina, donde ganó 4 títulos locales, y su histórico proceso con la Selección Peruana, a la que llevó a un Mundial tras 36 años y a una final de Copa América.

El paso de Ricardo Gareca por la Bicolor (2015-2022) es considerado la etapa más gloriosa del fútbol peruano en la era moderna. Bajo su mando, el equipo peruano no solo recuperó su identidad de juego, sino que también alcanzó logros históricos como el subcampeonato en la Copa América 2019, un tercer puesto en 2015 y un cuarto lugar en 2021, además de clasificar al Mundial de Rusia 2018 y quedarse a puertas de una segunda Copa del Mundo consecutiva, al perder ante Australia en el repechaje de cara al 2022.

En términos estadísticos, el ‘Tigre’ se convirtió en el director técnico con más partidos dirigidos en la historia de la Selección Peruana, con un total de 96 encuentros. Su balance final registró 39 victorias, 23 empates y 34 derrotas, alcanzando una efectividad cercana al 49%. Durante su gestión, el equipo logró romper rachas históricas, como ganar por primera vez en eliminatorias como visitante ante Paraguay (Asunción), Ecuador (Quito) y Colombia (Barranquilla), además de conseguir un invicto récord de 15 partidos entre 2017 y 2018.

En líneas generales, Ricardo Gareca es voz autorizada para hablar e incursionar en el Perú, así sea en un mercado fuera de lo deportivo, por su etapa exitosa en la Selección Peruana y el prestigio ganado en el público peruano, así no haya podido cobrarse una revancha y mucho menos asumir en algún equipo de la Liga 1, pese al rumor que lo vinculaba en Alianza Lima antes del anuncio de Pablo Guede.

Ricardo Gareca junto a Jefferson Farfán captado en Barranco. (Captura Instagram)

