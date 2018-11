El entrenador de la Selección Peruana , Ricardo Gareca, señaló que, para él, la derrota ante Costa Rica no fue el resultado más justo. Además, destacó la participación de Cristian Benavente y también lamentó la falta de solidez defensiva.

A continuación lo mejor de la conferencia de Ricardo Gareca post derrota ante Costa Rica:

Sobre la explicación a la derrota con Costa Rica

"El fútbol siempre fue y será efectividad. En los dos encuentros que hemos disputado han sido muy efectivos las otras selecciones y eso nos obliga, en el futurom a tratar de estar más sólidos en algunos aspectos. Hoy, a diferencia de Ecuador, me gustó el equipo, a pesar de no haber obtenido el resultado deseado. Me queda la sensación de que Perú no mereció perder, es ciego el resultado que se dio esta noche"



Sobre los 5 goles que recibió Perú en dos partidos

"Cuando uno recibe muchos goles eso lleva a revisar, sin lugar a dudas la solidez es muy importante en un equipo. Si contabilizamos los goles que nos han hecho post mundial es mucha cantidad, hay que pararlo rápidamente. Así como ahora, arrancamos la eliminatoria y eso nos sirvió para replantear algunas cosas. No se puede recibir tanta cantidad de goles, más allá que mejoramos en lo ofensivo, esto tenemos que verlo y replantear".

Sobre el partido de Cristian Benavente

"Benavente creo que hizo un buen partido. Mejor en el segundo tiempo, se fue encontrando de a pocos en los desbordes y en el uno contra uno. Después trató de participar en el juego, pero su característica no es el pase en profundidad, sino habilidad y desequilibrio. Este es un partido que nos dejó cosas positivas su actuación. De todos los partidos que tuvimos a Benavente, este es el que nos deja cosas más positivas".

Sobre el aprendizaje de Perú en estas dos derrotas

"Aprendizaje, todo es aprendizaje. Somos una selección que necesita aprender permanentemente. Para Perú no existe ningún partido accesible y esto es la realidad, tenemos que entenderlo todos, nosotros más que nadie lo entendemos. Se vienen cosas más difíciles todavía, pero tenemos las mismas oportunidades que antes".



"Hoy les hablaba a los jugadores en la charla técnica y nos dimos cuenta que, cuando llegamos en el 2015, toda la defensa y arquero era del fútbol local. Incluso los atacantes. Los unicos del extranjero eran Yotun y Benavente. Por ejemplo, hoy el ataque era el de la U, Aquino estaba en Cristal y Araujo en Alianza. Hoy salimos de arranque con un equipo que, cuando llegamos, estaban todos en el torneo local. Eso habla del crecimiento de la selección. Estamos convencidos que cada vez vamos hacer una selección más fuerte. van a aparecer más jugadores como aparecieron estos muchachos".





Sobre Raúl Ruidíaz y su sequía goleadora

"Raul Ruidiaz ha hecho cosas muy buenas, pero entendemos la necesidad de querer que él haga goles. Todos queremos que haga goles, pero hay que tener paciencia, él lo busca permanentemente. Le ha tocado jugar 5 partidos seguidos y ha tenido situaciones, pero mientras lo busque y él esté bien va a seguir contando con nuestra confianza".



Sobre lo que se viene

"Me hubiese gustado cerrar el año con dos victorias. Estamos tranquilos porque creemos que tenemos los jugadores para conseguir buenos resultados. A pesar de haber perdido, creo que vamos a saber capitalizar buenos resultados en un futuro".

Sobre el balance del año de la Selección Peruana

"Me hubiese gustado irme de vacaciones de una mejor manera, pero creo que fue un año emocionante y la gente lo vivió de la mejor manera. Hay cosas que no se pueden pasar por alto: la vuelta al Mundial, haber sido reconocidos como la mejor hinchada del mundo, etc. Hay muchas cosas que el año arroja como positivas, no van a ser unas malas fiestas para mí. Yo las voy a disfrutar porque me tocó vivir un año maravilloso. No tengo ninguna duda que nos van a seguir pasando cosas buenas en un futuro".