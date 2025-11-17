La visita de Ricardo Gareca al Perú, en el marco de la celebración por los ocho años de la clasificación a Rusia 2018, llevó a una serie de entrevistas a diversos medios locales y sus opiniones sobre el manejo actual de la Selección Peruana que incomodó a Jean Ferrari, quien salió a responder públicamente al extécnico de la Bicolor. Luego de ese cruce en redes sociales, con la respuesta de la actual cabeza de la dirección general de la FPF al entrenador de fútbol, el propio ‘Tigre’ quiso zanjar el tema y fue contundente con sus declaraciones.

Primero Gareca dijo en una entrevista con El Comercio: “Es increíble que hablen de recambio, no tienen idea lo importante que es que un jugador tenga 80 partidos en la selección”, sobre los constantes comentarios sobre la urgencia de un recambio generacional en la Bicolor, lo que desató la respuesta de Ferrari en su cuenta de X (antes Twitter).

“Hablamos del proceso, algo que debió empezar en su época y no lo hizo, no sé qué busca con tanta entrevista. Estamos fuertes y seguiremos así, ya estuviste en otros lugares y los resultados están a la vista, a nuestra selección la defenderemos todos los que la queremos bien”, escribió el director general de la FPF, despertando la polémica con una avalancha de comentarios en sus redes sociales.

El ‘Tigre’, fiel a su estilo, dio una entrevista con Doble Punta y señaló, a la pregunta de si revisa los diarios y está pendiente de las noticias, que suele estar informado y también gente cerca a él le cuenta lo último sobre alguna repercusión de sus declaraciones. Obvio, llegó a sus oídos la respuesta de Jean Ferrari y el DT fue tajante y contundente con su respuesta en dicho canal de streaming.

“Lo que dijo (Ferrari) tampoco me interesa. Ahora es un momento difícil y estoy pensando seriamente en no hablar más de la selección peruana por el hecho de que todo se toma a mal y adquiere una dimensión que no estoy a gusto con eso, porque nunca es mi intención generar una polémica. Soy el DT de la selección con más partidos, casi 100, pero pareciera que tampoco se puede opinar porque todo se toma a mal”, declaró, visiblemente molesto, el ‘Tigre’.

De hecho, Ricardo Gareca agregó que tiene pendiente una última entrevista con el podcast Hazme el Aguante de José Carvallo y Diego Penny, y que luego tiene pensado seriamente no referirse más a la Selección Peruana y enfocarse únicamente en su carrera. “Entonces estoy pensando seriamente en ya no hablar”, agregó el DT argentino.

Ricardo Gareca adelantó que el próximo año volverá a dirigir. (Foto: Joel Alonzo)

TE PUEDE INTERESAR