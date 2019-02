Ricardo Gareca: "Me gustaría volver al fútbol argentino, no me veo dirigiendo en Europa"

Ricardo Gareca dijo que le gustaría volver al fútbol argentino y que no se ve dirigiendo en Europa. El entrenador de la Selección Peruana reiteró que lo llamaron de Boca Juniors y que nunca se auto postuló para dirigir a la Selección Argentina.

"Obviamente me gustaría volver al fútbol argentino en algún momento. Me crié y siempre estuve en Sudamérica y me gusta dirigir acá. No me veo dirigiendo en Europa", dijo Ricardo Gareca en una entrevista con Jogo Bonito de Argentina.

Es un Guerrero: Paolo marcó dos goles y se pone en forma con Internacional [VIDEO]



"Jamás me auto postulé para la Selección de Argentina. La única vez que dije algo fue en Perú mencionando que era un técnico libre. Es un orgullo que me hayan mencionado y hayan hablado en la Selección de mi país", comentó el entrenador.

Ricardo Gareca reiteró que lo llamaron de Boca Juniors cuando ya había aceptado volver a la Selección Peruana. "De Boca me llamaron pero no prosperó porque tenía contrato con la Selección de Perú", dijo.

El entrenador de la Selección Peruana dijo que le gusta el Grupo de la Copa América. "Creo que Brasil va a tener la obligación por ser el local y por lo que pasó en 2014. Con Venezuela y Bolivia pelearemos el puesto", apuntó.

"Nuestro gran objetivo es volver a clasificar al Mundial. Queremos volver a ser una Selección importante y estar en los primeros planos. Estar en el Mundial abre puertas y mercados importantes para los jugadores", afirmó Ricardo Gareca.

El Sudamericano Sub 17 está en marcha. (América TV)