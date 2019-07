Ricardo Gareca: "Mi nieto quiere estar a todos lados donde juegue la Selección Peruana"

La presencia de su nieto Benjamín en cada entrenamiento de la Selección Peruana , es algo que motiva al entrenador Ricardo Gareca. El DT confesó el deseo expreso del pequeño por estar siempre al lado de la 'bicolor'.

"Toda mi familia está involucrada en esto -dijo en entrevista con RPP-. Estoy agradecido por el apoyo que siento y se han hecho incondicionales de la Selección Peruana".

La presencia de Benjamín durante la Copa América y en los entrenamientos de la Selección Peruana en Brasil "me conmovió a mí también. Mi nieto sigue mis pasos y a todos lados donde juegue la Selección, quiere estar", afirmó.

Ricardo Gareca, además, recalcó su compromiso con Perú y que el haber firmado hasta 2021 lo obliga a "tener la cabeza ocupada solo en la Selección Peruana".

"No renové para irme, sino para quedarme. Eso no significa que no pueda haber malos momentos. Los puede haber, hay buenos y malos, pero en todos siempre hay que poner la cara", indicó.

► Ricardo Gareca confirmó amistoso contra Ecuador para el mes de setiembre



► Ricardo Gareca respondió a fuerte comentario de José Luis Chilavert



► La verdadera razón por la que Ricardo Gareca decidió dirigir a la Selección Peruana



► ¿Se sumará alguien más? Los cambios de camiseta más recordados entre Universitario y Alianza de los últimos años [FOTOS]



► Hijo de Ricardo Gareca: "En general toda mi familia quería que mi papá se quede en Perú"