Ricardo Gareca: "Es muy probable que Alberto Rodríguez sea duda para el partido con Croacia"

Ricardo Gareca mira con incertidumbre la posibilidad de que Alberto Rodríguez pueda jugar el partido contra Croacia en Miami. El jugador llegó de su club sentido y el 'tigre' confesó que es duda para el encuentro.

El entrenador de la Selección Peruana señaló que aún no tiene toda la información, pero que es muy probable que el zaguero no esté en el primer amistoso de la bicolor.

Benavente: madre reveló entre lágrimas por qué eligió Perú y no España

"Alberto llegó, pero para el primer partido es duda. Es poco el contacto que he tenido con él, no quisiéramos arriesgar a los jugadores. Puede ser que no vaya con Croacia, pero con Islandia sí puede estar", dijo el argentino en ESPN.

Alberto Rodríguez es una pieza clave en el equipo de Ricardo Gareca, pero el 'Tigre' habría decidido no arriesgarlo en un encuentro amistoso.

Farfán: "Ante Croacia e Islandia, vamos a ver en qué nivel estamos"

Ahora, el entrenador argentino deberá decidir entre Miguel Araujo y Anderson Santamaría al reemplazante del defensor de Junior de Barranquilla.

Selección Peruana: Nolberto Solano dictó una clase maestra de tiros libres en la Videna. (Mauricio Motta)

NO DEJES DE LEER

►La bicolor realizó segunda práctica del día, pero a puertas cerradas

► ¿Alberto Rodríguez entrenó con sus compañeros en Miami?

► Perú: extremas medidas de seguridad para evitar espías en la práctica