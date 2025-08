Pasarán los años y el recuerdo de Ricardo Gareca con la Selección Peruana siempre será un tema de conversación. El ‘Tigre’ clasificó a Perú a un Mundial luego de 36 años de ausencia y estuvo cerca de hacerlo por segunda vez consecutiva. Si bien su salida marcó un aroma de “ingratitud” en su carrera, cada vez que menciona a la Bicolor afloran los momentos vividos en tierras incaicas. Además, el combinado nacional es el recuerdo más grato de los últimos años porque la experiencia en Chile significó un fracaso, dejando a ‘La Roja’ -una vez más- sin clasificar a la Copa del Mundo.

Como parte de la gira de medios de los últimos días, Ricardo Gareca respondió distintas preguntas, pero en el programa de Youtube ‘Los Edul’, respondió la interrogante sobre qué partido es el que volvería a vivir como profesional, dejando clara esta actitud de ‘bronca’ por un resultado que no se dio.

“Australia, el repechaje me quedó con bronca. Ni más ni menos ir al Mundial. Ir a penales, me quedó con bronca porque era un solo partido en Qatar. No lo vi bien porque una semana antes jugaron con Emiratos Árabes Unidos en el mismo escenario. Venían ya entrenando y jugando”, contó.

El recuerdo del ‘Tigre’ significó trasladarse hacia el 13 de junio de 2022 y los preparativos que tuvo la Selección Peruana para afrontar el duelo ante Australia. Clasificados a esta instancia, la ‘Bicolor’ se quedó cerca de jugar su segundo Mundial consecutivo. Para Gareca, un panorama distinto pudo ser un repechaje similar al de Rusia 2018.

“Para hacer un partido y estar equiparado tuve que estar en Barcelona. Los empresarios no te iban a hacer un partido sin público. En Europa está plagado de peruanos, jugamos un partido. Fui con Australia y si iba ida y vuelta como con Nueva Zelanda, por ahí tenía mejores chances. Es un partido que me quedó porque era la oportunidad de volver a un Mundial”, agregó.

Cabe resaltar que este fue el último partido de Ricardo Gareca al mando de la Selección Peruana. El estratega argentino llegó en el año 2015 y finalizó su etapa en ‘La Bicolor’ en el año 2022, dejando gratos recuerdos, pero una salida en la que admitió no sentirse valorado por la no renovación de confianza desde la Federación Peruana de Fútbol.

Ricardo Gareca tiene 67 años y, actualmente, está sin equipo (Foto: AFP).

¿Ricardo Gareca volvería a dirigir Perú?

En entrevista con RPP, Ricardo Gareca mencionó que no cierra la puerta a la posibilidad de ser nuevamente director técnico de la Selección Peruana. Tras su desvinculación de la Selección de Chile por malos resultados, es agente libre. A propósito de eso, fue consultado sobre la posibilidad de volver a dirigir en el Perú, no solo a la selección, sino a algún club que le ofrezca una propuesta más que interesante.

“Sobre la pregunta, no le sabría contestar. Todo lo que sea Perú no descartaría nada. Es un país que yo quiero, que me ha tratado super bien, también a mi familia y a mis colaboradores les da un apoyo. Es un país al que vivimos momentos fuertes y ante eso no soy terminante”, comentó.

Respecto a su salida de la Selección Peruana luego de las Eliminatorias Qatar 2022, Gareca recordó que las negociaciones con Agustín Lozano no fueron las mejores por el mal manejo que tuvo este de la situación. “Yo no compartí las formas. Él tiene una forma de negociar que no me gustó. Fue una cuestión de formas, no fue una cuestión de que se rompió la relación”, explicó.

