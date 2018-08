Desde que dejó las divisiones menores de Vélez Sarsfield, Milton Gareca fue voceado como posible asistente de Ricardo Gareca en la Selección Peruana. Inclusive, el hijo del ‘Tigre’ fue entrevistado por medios locales y no negó su interés por trabajar al lado de su ‘viejo’. ¿Se concretará?

“Hoy por hoy, no. [Milton] Él está con otros proyectos. Puede estar en consideración en un futuro. Mis hijos siempre tienen las puertas abiertas, para trabajar conmigo. Pero tienen que estar preparados. No por el hecho de que se me ocurra, pueden venir así nada más. En la medida que yo crea que ya está preparado para este desafío (no solo en Perú), puede que tengan una participación conmigo. Es un sueño”, respondió Ricardo Gareca a El Bocón.

Por otro lado, el ‘Tigre’ negó tener intenciones de nacionalizarse peruano, pese al cariño que afianzó con el país luego de lograr la clasificación al ansiado Mundial.

“Yo soy argentino y eso nunca va a cambiar. Eso se lleva muy dentro. Le voy a entregar todo a Perú. Uno se puede involucrar de manera muy grande, sin la necesidad de nacionalizarse”, agregó Ricardo Gareca.

Por otro lado, el técnico de la Selección Peruana reveló que Horacio Calcaterra se enteró del interés de la ‘bicolor’ por convocarlo, tras coincidir en un restaurante, este año. El volante de Sporting Cristal estará para los duelos amistosos ante Holanda y Alemania.