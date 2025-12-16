Pese a que Gerardo Ameli dirigirá a un combinado nacional ante Bolivia en un amistoso y Jean Ferrari, Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), aún trabaja en la selección del próximo entrenador de la blanquirroja, hay quienes creen que se apostará nuevamente por Manuel Barreto. Uno de ellos es el experimentado estratega peruano Roberto Mosquera, quien compartió las razones por las que cree que el joven entrenador -que trabaja en la FPF- tendría el perfil para tomar el puesto vacante.

“Yo siento que Manuel (Barreto) va a terminar siendo el técnico de la Selección, y eso no porque tenga mala fe. El entrenador extranjero que no sea Ricardo Gareca no conoce a Cueva ni al futbolista peruano”, dijo en diálogo con el programa ‘Campeonísimo’.

Además, remarcó que la elección se debe ajustar a un perfil de entrenador que conozca el medio y también tenga una carrera exitosa con títulos en escena. Por esta razón, nominó al popular ‘Muñeca’ para asumir este duro reto.

“Quién mejor que un entrenador nacional para conocer cuál es el recorrido del jugador peruano, si tiene carácter o no, si trasnocha, si le hará caso o no. No han barajado mi nombre y, por ello, pienso que finalmente será Manuel quien dirija a la Selección. Eso no es pensar mal”, explicó Mosquera.

Roberto Mosquera fue campeón nacional como entrenador de Sporting Cristal en los años 2012 y 2020.

Mosquera cuestionó que muchas veces se le da la oportunidad a entrenadores que no cuentan con los méritos mínimos para dirigir a la blanquirroja.

“Acá puede venir cualquiera a dirigir, pero al menos debería tener un pergamino o un campeonato en Primera División. Realmente viene cualquiera, muchas veces por un costo que nosotros, los entrenadores peruanos, no tenemos”, finalizó.

Cabe resaltar que la razón de renovación en Videna es porque Perú quedó en el penúltimo lugar de las últimas Eliminatorias, muy lejos de pelear por un cupo al próximo Mundial. A lo largo del proceso hubo dos técnicos: Jorge Fossati y Juan Reynoso, sumándose Óscar Ibáñez de manera interina.

Por lo pronto, aún no se conoce quién será el nuevo DT para la etapa de clasificación al Mundial 2030. El domingo 21 de diciembre, Gerardo Ameli tomará la dirección técnica de manera interina para el amistoso de Perú vs. Bolivia en Chincha.

