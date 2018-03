Su convocatoria a la Selección Peruana fue una sorpresa para muchos. Pero Roberto Siucho se ganó el llamado de Ricardo Gareca para disputar los amistosos previos al Mundial Rusia 2018. Su continuidad en Universitario de Deportes y sus 21 años fueron decisivos al momento de la elección. Pero, ¿qué hay detrás de su llamado?

“El profesor Troglio está muy contento. Nos dijo que teníamos que entrenar el doble, porque en cualquier momento podíamos ser llamados. Aldo y Vargas me aconsejan siempre, porque son los referentes”, dijo Siucho a ESPN sobre las claves que hay detrás de su convocatoria a la Selección.

¿Cómo se enteró Siucho de su convocatoria? Según el futbolista, recibió la noticia durante la concentración crema. Y claro, los compañeros lo pusieron al centro.

“A la hora de almuerzo me enteré de mi convocatoria. Recibí las felicitaciones de mis compañeros y del cuerpo técnico. Todos los compañeros me molestaron. Me hicieron dar unas palabras de agradecimiento”, agregó Siucho.

Es preciso señalar que Siucho pasó por Sub 17 y 20 de la Selección Peruana. De hecho, el atacante siempre fue uno de los más destacados de su generación. El futuro está en sus manos.

Ramón Quiroga le respondió al ‘Patrón’ Velásquez… hace 20 años [VIDEO]