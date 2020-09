Como alumno aplicado en el primer día de clases, hoy Rodrigo Vilca se apareció en las puertas de la Videna casi dos horas antes del entrenamiento. La cita era a las 8:00 a.m., pero el volante de Municipal llegó 6:20 a.m. Era claro que no quería perderse nada y por más que había jugado un día antes y viva en el Callao, nada fue excusa para ser más que puntual.

Y aunque su primer entrenamiento en la Selección Peruana fue breve, ya que muchos de los convocados del torneo local habían jugado ayer, nada borró la sonrisa de Rodrigo Vilca. A sus 21 años, está cumpliendo un gran objetivo: ser parte del equipo que comanda Ricardo Gareca.

El volante de Municipal estuvo como invitado en el ’Tridente Depor’ y habló sobre su primera experiencia entrenando con la bicolor y los objetivos que tiene en adelante.

“Muy feliz es otro ambiente [el de la selección], el trabajo es muy diferente al del club. No hicimos mucho porque la mayoría ha jugado ayer, solo era para soltar unas cositas y charlar con el ’profe’”, señaló.

Pese a que es su primer llamado, Vilca tiene en mente meterse en la lista definitiva de Gareca. “Apunto a trabajar duro eso sí, lo que me pida el ‘profe’, intentar mejorar en algunas cosas que me falten y quedarme en la selección y dar para más”, agregó.

Sobre su juego y puesto en la cancha, Rodrigo se definió como un jugador polifuncional, ya que se ha desempeñado en varias posiciones en ofensiva. “Soy ’10′, también juego por fuera, por el medio. he jugado en todas las posiciones menos de delantero. Me siento cómodo de ’10′ o por fuera con el perfil cambiado”, sentenció.