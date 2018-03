Selecció Peruana: ¿Claudio Pizarro irá al Mundial Rusia 2018? Ricardo Gareca lo explicó detalladamente

Una entrevista divertida terminó aclarando algo que todos los hinchas de la Selección Peruana querían escuchar: ¿Claudio PIzarro será convocado para disputar el Mundial Rusia 2018? Lo dijo Ricardo Gareca y fue claro en asegurar las razones de por qué no lo llama y lo que se puede venir. Mucha atención.

Milagros Leiva quiso poner en aprietos al técnico de la Selección Peruana en entrevista para Día 6 de ATV y le dijo que si convoca a Claudio Pizarro "lo matamos". Ricardo Gareca agradeció el 'cumplido' y también que se lo haya dicho porque le sonó bastante sincero, al tiempo que aclaró las razones de porque el llamado del 'Bombardero' no está descartado.

"En este contexto, Pizarro se podría adaptar sin ningún tipo de problemas como cualquier jugador. Con esto no le estoy asegurando la convocatoria ni nada a nadie", fue lo primero que dijo el entrenador quien recibió las 'amenazas' de la periodista a la que le respondió "sé que pasa así", por una posible inclusión del atacante de Colonia.

Pero ¿por qué no lo descarta? "En ese contexto, es como perderle la confianza a uno de nuestros hijos porque de pronto se sacó una mala nota. Entonces, ¿qué hacemos? ¿lo castigamos? ¿no creemos más en él?, En vez de transmitirle confianza, ¿qué le transmitimos? ¿inseguridad?", aseguró.

Y como para complementar la respuesta, Ricardo Gareca le dijo a Julio César Uribe, en entrevista para TV Perú que "no es lo mismo un jugador de 38 que uno de 22, pero tiene experiencia suficiente. Pero nosotros no buscamos eso, buscamos un rendimiento parejo que no ha pasado con él hasta ahora". Saca tus propias conclusiones.

