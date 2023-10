El próximo desafío de la Selección Argentina, vigente campeona del mundo, es enfrentar a la Selección Peruana en el estadio Nacional. La ‘Albiceleste’ se está preparando arduamente para intentar llevarse los tres puntos de Lima. Son muchos los aficionados que se preguntan sobre el itinerario del equipo dirigido por Lionel Scaloni. A continuación, te contamos qué actividades realizarán en los próximos días, antes del partido por la fecha 4 de las Eliminatorias rumbo al Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Este sábado 14 de octubre, Argentina retomó los entrenamientos de cara al duelo ante Perú, luego de vencer por 1-0 a Paraguay en la tercera jornada. El plantel inició las prácticas en el predio de Ezeiza desde las 16:00 horas (horario peruano). Según informan los medios argentinos, el DT mantuvo la base de jugadores que derrotaron a la ‘Albirroja’.

Mañana, domingo 15 de octubre, la ‘Albiceleste’ realizará una nueva sesión de entrenamiento en el que definirá los últimos detalles del once inicial ante la ‘Blanquirroja’. La gran duda, que será hasta el mismo día del partido, es si Lionel Messi estará desde el arranque. Todo indica que volverá a tener minutos en el segundo tiempo, como ante Paraguay.

El lunes 16 de octubre, la sesión en el predio de Ezeiza será por la mañana, y por la tarde será el momento de escuchar la conferencia de prensa de Lionel Scaloni, previo a viajar a la capital limeña. Según informa el periodista Gastón Edul, la Selección Argentina llegará al aeropuerto Jorge Chávez el mismo lunes en la noche.

Respecto a sus actividades en suelo peruano, el martes 17 de octubre, la Selección Argentina todavía no ha dado información sobre lo que realizará en la previa del partido ante Perú. Desde tierras argentinas se especula que no habrá entrenamiento en Lima y que tampoco habrá reconocimiento del estadio Nacional. Pero aún no está confirmado.





Perú vs. Argentina: horarios y canales de TV

Luego de la derrota ante Chile por 2-0, la Selección Peruana volverá a jugar la próxima semana cuando reciba a Argentina por la fecha 4 de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso está programado para el martes 17 de octubre desde las 9:00 p.m., se disputará en el estadio Nacional y será transmitido en todo el Perú por las señales de ATV, América TV y Movistar Deportes. En territorio argentino se verá por las señales exclusivas de TyC Sports y TV Pública.

Recordemos que la última vez que la ‘Albiceleste’ visitó nuestro país fue por las pasadas Eliminatorias Qatar 2022, con una derrota por 0-2 del equipo que por entonces era dirigido por Ricardo Gareca. Nicolás González (17′) y Lautaro Martínez (28′) anotaron los goles de los dirigidos por Lionel Scaloni, en un encuentro donde la ‘Bicolor’ se vio ampliamente superada y no encontró los caminos para hacerle daño a la selección que un par de años después se proclamaría campeona del mundo.





