Marcos López ingresó en el segundo tiempo del Perú vs. Chile (sustituyó a Andy Polo), con el objetivo intentar generar más ataque por la banda izquierda. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba: el futbolista del Feyenoord marcó un gol en propia puerta para el 2-0 final. Durante la segunda mitad, el jugador recibió una tarjeta amarilla y no podrá jugar ante la Selección de Argentina, por la fecha 4 de las Eliminatorias 2026. Por tal motivo, este sábado 14 de octubre, la Selección Peruana anunció su desconvocatoria.

A través de sus redes sociales, la ´Blanquirroja’ señaló que el lateral quedó desconvocado debido a que no podrá ser parte del equipo que enfrentará a la vigente campeona del mundo en el Estadio Nacional. “Anunciamos la desconvocatoria de Marcos López para el partido ante Argentina debido a acumulación de tarjetas amarillas”, apuntó.

El exfutbolista del San Jose Earthquakes es una pieza importante en el esquema de Juan Reynoso. Así ha quedado demostrado en los últimos partidos de la ‘Bicolor’ por las Clasificatorias: jugó 45′ ante Paraguay, 90′ contra Brasil y 45′ frente a Chile. Cabe destacar que contra la ‘Albirroja’ ingresó por André Carrillo en el segundo tiempo.

Luego de la caída en el estadio Monumental de Chile, López se mostró optimista y resaltó que este camino recién empieza. “Personalmente, pudimos hacer más. La verdad que estoy triste por este resultado, pero el fútbol es así. Espero que tengamos una revancha contra Argentina. Creo que el equipo tiene la capacidad y trataremos de sacarlo adelante”, manifestó.





¿Cuándo será el partido entre Perú y Argentina?

Luego de la derrota ante Chile en Santiago, la Selección Peruana volverá a jugar la próxima semana cuando reciba a Argentina por la fecha 4 de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso está programado para el martes 17 de octubre desde las 9:00 p.m., se disputará en el Estadio Nacional y será transmitido en todo el Perú por las señales de ATV, América TV y Movistar Deportes. En territorio argentino se verá por las señales exclusivas de TyC Sports y TV Pública.

Recordemos que la última vez que la ‘Albiceleste’ visitó nuestro país fue por las pasadas Eliminatorias Qatar 2022, con una derrota por 0-2 del equipo que por entonces era dirigido por Ricardo Gareca. Nicolás González (17′) y Lautaro Martínez (28′) anotaron los goles de los dirigidos por Lionel Scaloni, en un encuentro donde la ‘Bicolor’ se vio ampliamente superada y no encontró los caminos para hacerle daño.





