La selección peruana ya comienza a planificar su próximo desafío internacional. Con la mira puesta en la siguiente fecha FIFA, la Federación Peruana de Fútbol trabaja en la organización de una serie de amistosos de alto nivel que le permitirán a la ‘Bicolor’ medir fuerzas con selecciones que participaron en el Mundial 2026 y llegar con mayor ritmo competitivo a las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2030.

De acuerdo con la información conocida en las últimas horas, Perú podría enfrentar a Colombia, Estados Unidos, México y Canadá, cuatro selecciones que participaron en el Mundial 2026 y que también buscan mantenerse en ritmo de competencia de cara a sus próximos objetivos.

La idea del comando técnico es aprovechar la ventana internacional para medir el nivel del equipo frente a selecciones de jerarquía. Estos encuentros servirían para evaluar jugadores, consolidar el funcionamiento colectivo y seguir construyendo una base competitiva para el nuevo proceso.

Entre los posibles rivales, Colombia aparece como uno de los más atractivos debido al crecimiento que ha mostrado en los últimos años. Estados Unidos, por su parte, continúa fortaleciendo su proyecto deportivo tras haber sido uno de los anfitriones de la Copa del Mundo.

Selección de Estados Unidos. (Foto: Getty Images)

México también figura entre las opciones que maneja la FPF. El combinado azteca suele ser un rival habitual para Perú en partidos amistosos y representa una buena prueba por su estilo de juego y el nivel de sus futbolistas.

Selección de México. (Foto: Getty Images)

Canadá completa la lista de selecciones con las que la ‘Bicolor’ podría medirse. El conjunto norteamericano ha tenido una importante evolución en los últimos años y se ha consolidado como una de las selecciones más competitivas de la Concacaf.

Selección de Canadá. (Foto: Getty Images)

Aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre las fechas, sedes y rivales, todo apunta a que los amistosos se disputarían en Estados Unidos. La Federación Peruana de Fútbol continúa trabajando en las negociaciones y se espera que en los próximos días se definan los detalles del calendario que afrontará la ‘Bicolor’ durante la próxima fecha FIFA.

De concretarse estos amistosos, Perú afrontará una de las fechas FIFA más exigentes de los últimos años, enfrentando a cuatro selecciones mundialistas con el objetivo de llegar en las mejores condiciones a las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2030.

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