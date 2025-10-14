Después de unos días de descanso tras el receso de la Liga 1 por la fecha FIFA y el amistoso de la Selección Peruana frente a Chile, Alianza Lima volverá a la acción este jueves ante Sport Boys, donde buscará ganar en casa para dejar atrás su última derrota contra Alianza Universidad en Huánuco. Por ahora todo parece estar muy tranquilo en La Victoria, pero una nueva caída podría significar un golpe letal en la interna del conjunto victoriano.

Y es que por más que hace unos meses la continuidad de Néstor Gorosito para el 2026 se daba por descontada, el panorama cambió tras la seguidilla de malos resultados en el Torneo Clausura y lo distante que quedó Alianza Lima de pelear por el título nacional, teniendo a Universitario de Deportes cada vez más cerca del tricampeonato. Así pues, perder ante la ‘Misilera’ podría restarle puntos a la permanencia de ‘Pipo’.

Esto se explica, además, en las recientes declaraciones de Jorge Zúñiga, presidente de Aliancistas del Perú, principal acreedor del institución blanquiazul. En una reciente entrevista, tomando como referencia lo dicho por Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo del club, sostuvo que los “los técnicos están en constante evaluación”.

“La reflexión que hizo Franco Navarro Mandayo hace unos días atrás es correcta, porque en el fútbol los directores técnicos son como los ministros que están en constante evaluación”, apuntó en una charla con TV Perú Deportes, dejando en claro que ‘Pipo’ está siendo evaluado y en base a eso se definirá si sigue o no para la próxima temporada.

Jorge Zúñiga es el presidente de Aliancistas del Perú. (Foto: Alianza Lima)

Recordemos que, hace una semana, en la colocación de la primera piedra de lo que será el Caminito Íntimo en el barrio de Matute, Navarro Mandayo declaró que, si bien las negociaciones para la renovación de Gorosito estaban avanzadas, esto es fútbol y todo puede cambiar de un momento a otro. “La negociación está muy avanzada, pero esto es fútbol. Todo puede pasar”, señaló hace unos días.

Por otra parte, Zúñiga explicó que no va a aceptar excusas para justificar el mal presente de Alianza Lima en la Liga 1, ni que se diga que esto se debe a la seguidilla de partidos que tuvo el equipo a nivel internacional por su participación en la Copa Libertadores y Sudamericana desde febrero. Eso sí, no dudó en volver a cuestionar la idoneidad de los árbitros a lo largo del campeonato.

“Lo que sí no voy a aceptar es que nadie venga con excusas, que fue por culpa del clima, la lluvia o por jugar un torneo internacional, pero no hay derecho a que para cada partido tengamos que prender velitas misioneras al Señor de los Milagros para pedir un buen arbitraje”, comentó.

Como una solución ante los mencionados errores arbitrales, Jorge Zúñiga propuso que se conforme una comisión con jueces internacionales y que se evalúe el trabajo de los colegiados en toda la campaña 2025. Así, según señaló, con eso se tendrá una base para plantear correcciones pensando en las próximas temporadas.

“Si los árbitros no cambian, van a seguir dejando en tela de juicio este campeonato. Yo propongo que se conforme una comisión de alto nivel internacional que analice cómo ha sido este torneo 2025 y cuyas conclusiones sirvan como base para corregir pensando en el próximo año”, enfatizó.

Néstor Gorosito llegó a Alianza Lima tras la salida de Mariano Soso. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de perder por 2-1 a manos de Alianza Universidad y descansar unos cuentos días por el receso por la fecha FIFA, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Sport Boys, en el partido válido por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para este jueves 16 de octubre desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

