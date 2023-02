Yuriel Celi fue una apuesta del técnico Carlos Compagnucci para la versión 2023 de Universitario de Deportes, versión que por ahora no ha dado los frutos esperados a nivel colectivo ni en resultados. La reciente derrota en el Monumental ante Alianza Lima ha puesto en evidencia muchas dudas y pocas certezas en el juego de un equipo que no llega a cuajar. Peor aún, el ruido se incrementa cuando un programa de espectáculos transmitió este lunes unas imágenes en las que Celi aparece celebrando su cumpleaños número 21 hasta altas horas de la noche el mismo día de la derrota ante los blanquiazules.

El caso Celi

Un nuevo problema daña la imagen de Universitario de Deportes. Esta vez no se trata de un tema deportivo o de una denuncia, sino de temas extradeportivos que involucran al reciente fichaje crema Yuriel Celi, quien después del clásico del fútbol peruano ante Alianza Lima fue captado por las cámaras de un programa de televisión celebrando sus 21 años.

Cabe recordar que Celi no fue considerado para el duelo ante Alianza Lima por decisión técnica, pues Celi fue uno de los últimos en sumarse al plantel y no ha realizado una pretemporada adecuada. Por tanto, el día del clásico, que coincidió con su cumpleaños, tuvo día libre. Pese a esto, en la interna crema no cayó nada bien que el jugador se exponga de esa manera, más aún cuando el equipo había perdido un partido tan trascendental como el clásico.

¿Cuál es la posición crema?

Universitario de Deportes no ha tomado una decisión final sobre el caso Yuriel Celi. Por lo pronto, se viene revisando el caso y luego se evalúa tomar medidas correctivas que podrían incluir una sanción.

“Los temas pasan por un procedimiento interno de la institución. Hoy estamos en una primera etapa, que es un proceso de investigación. Vamos a validar pruebas. No podemos emitir un juicio de valor sobre un reportaje de un medio de farándula”, declaró el abogado Franco Velasco a Depor.

No se descarta que haya una sanción económica, aunque el abogado Franco Velasco dijo lo siguiente: “Los contratos tienen derechos y obligaciones, y haremos lo mejor para la institución”.

Fuerte contra Ordóñez

Por otro lado, el abogado crema Franco Velasco adelantó que tomarán acciones legales en contra del delegado de Alianza Lima, el directivo Tito Ordóñez. “Daña la imagen de Jean (Ferrari), así como de los directivos a través de sus mensajes en redes sociales”, indicó.

