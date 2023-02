El clásico del fútbol peruano continúa jugándose, pero en otra cancha. Ya no en el estadio Monumental, sino entre comunicados y denuncias. Universitario de Deportes a través de su abogado, Franco Velazco, charló con Depor y respondió a la denuncia de Alianza Lima en contra del administrador crema Jean Ferrari. Además, el asesor legal explicó el por qué del pedido de las sanciones a la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para el castigo a los jugadores blanquiazules Pablo Sabbag y Carlos Zambrano. También adelantó que en la brevedad posible, el club crema presentará su queja a la Conar (Comisión Nacional de Árbitros) por el polémico arbitraje de Augusto Menéndez en el clásico.

Alianza Lima denunció judicialmente al administrador Jean Ferrari por la frase: la ‘U’ no tiene la billetera de Alianza...

Ayer (lunes) la mesa de parte del club notificó que Alianza había mandado una carta indicando el tema de la famosa billetera. Aparentemente en Alianza están traumados por el tema de la billetera, lejos de ser un comentario de fútbol. Nosotros no nos vamos a rectificar, no hay acción que haya dañado objetivamente ni subjetivamente a Alianza.

¿Pedirán sanción a la Conar por el arbitraje de Augusto Menéndez?

Mañana (hoy miércoles) vamos a informar si presentamos la carta de queja contra el árbitro. Vimos claramente dos criterios distintos en un mismo contexto, el clásico. Es el mismo árbitro que nos dirigió en Matute (2022), quien interpretó como provocación el gesto de Succar, pero en el Monumental, no fue así. Nos gustaría saber sus criterios.

Haya o no sanción, contemplan la posibilidad de vetarlo o pedir árbitros FIFA...

Estamos iniciando el torneo, lo que queremos con estas cartas es que haya medidas correctivas para no llegar a lo que mencionas, tener árbitros internacionales. Nosotros no tenemos como propósito ganar puntos, lo que hizo Alianza en la cancha, está bien, pero pedimos sancionar las conductas que incitan a la violencia. La Conar debe poner las barbas en remojo. No ocurrió en Juliaca ni en el Callao, fue el mismo árbitro, la misma situación, pero decidió totalmente distinto. No le sacó ni tarjeta amarilla (Pablo Sabbag), y ocurrió en el mismo contexto de la expulsión de Succar en Matute.

¿Por qué son los pedidos de sanciones a la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por los jugadores blanquiazules Pablo Sabbag y Carlos Zambrano?

Son varios aspectos por tratar. El principal va en función a cómo manejar una situación de prevención por parte de Alianza. Yo recuerdo cuando ocurrió lo de Alexander Succar en el clásico anterior, en Matute, posterior a esos actos de provocación, Universitario no volvió a repetir una situación como esa. Es una muestra que la dirigencia de Alianza no hace bien su trabajo, ve los partidos de fútbol como revancha o campo de guerra, y los jugadores reflejan ese comportamiento. Deberían ser un ejemplo para los niños. Esto nace de la predisposición que presta la directiva. Hemos solicitado que se les abra el proceso disciplinario por incitar a la violencia.

En Alianza Lima manifiestan que la expulsión de Alexander Succar en el clásico pasado (2022) fue por el roce que tuvo con Paolo Hurtado, no por el gesto provocador a sus hinchas en Matute...

Aquí hay posiciones y fundamentos tergiversados. Entendemos que cada club busca velar por sus intereses, pero eso no significa distorsionar. Hay fotos de Sabbag y Zambrano, donde claramente se ve acto de provocación frente a las tribunas. Así que solicitamos que se abra el proceso disciplinario, y si tienen que sancionar, que lo hagan con el reglamento en la mano.

El polémico gesto de Carlos Zambrano fue reconocido hasta por su entrenador Guillermo Salas...

El jugador hizo un gesto dañando la imagen de la institución. Eso no lo vamos a permitir. Se debe investigar esa conducta de Zambrano. No solo queda en gestos aislados, sino provoca actos de violencia que pueda darse en las afueras del estadio.

