Alex Valera fue desconvocado de la Selección Peruana. (Foto: GEC)
Alex Valera fue desconvocado de la Selección Peruana. (Foto: GEC)

Alex Valera sufrió una lesión en el partido entre Universitario y Sport Huancayo, y se acaba de confirmar su desconvocatoria de la Bicolor. Se suma a Miguel Araujo, defensa de Sporting Cristal, quien también fue desconvocado por lesión. A continuación el comunicado de la Selección Peruana:

Comunicado de la Selección Peruana sobre la desconvocatoria de Alex Valera. (Foto: FPF)
Comunicado de la Selección Peruana sobre la desconvocatoria de Alex Valera. (Foto: FPF)

Los convocados de la Selección Peruana para la fecha FIFA de junio:


  • Arqueros: Alejandro Duarte (Alianza Lima), Matías Córdova (Comerciantes Unidos) y Pedro Gallese (Deportivo Cali).
  • Defensas: Alfonso Barco (HNK Rijeka), Fabio Gruber (Nuremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague), Matías Lazo (Melgar), Matías Zegarra (Melgar), Oliver Sonne (Sparta Praga) y Renzo Garcés (Alianza Lima).
  • Mediocampistas: Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).
  • Delanteros: Kenji Cabrera (Vancouver), Bassco Soyer (Gil Vicente), Jhonny Vidales (Melgar) y Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona).

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Peruana?

Luego de su último empate por 2-2 frente a Honduras, la Selección Peruana volverá a tener actividad la próxima semana cuando vuelva a afrontar una fecha doble FIFA. El primer encuentro será el viernes 5 de junio frente a Haití en Miami, Estados Unidos, mientras que el segundo será el lunes 8 del mismo mes en Puebla, México.

En cuanto a la transmisión de este amistoso, este será televisado por la señal cerrada de Movistar Deportes, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV y su servicio de streaming en Movistar TV App. Asimismo, América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) lo pasarán por señal abierta.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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