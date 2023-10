Todo se salió de control por Lionel Messi. Pedro Gallese fue uno de los jugadores más afectados tras la derrota de la Selección Peruana contra Argentina en el partido válido por la cuarta jornada de las Eliminatorias, haciendo énfasis en algunas acciones de la fanaticada nacional que no solo le parecieron mal, sino que podrían ocasionar futuras sanciones al actual escenario deportivo que ‘La Bicolor’ utiliza para sus encuentros de carácter oficial.

“Mi acción fue más porque le faltaron el respeto a los colores de nuestro país”, sostuvo el arquero del conjunto que es dirigido por Juan Reynoso, en diálogo con los medios de prensa, en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, hacia donde se acercó para emprender su viaje a Estados Unidos.

Si bien Pedro Gallese quedó más que incómodo con la reacción de algunos hinchas de la Selección Peruana, también entendió la emoción causada por Lionel Messi en la ciudad capital, lo que causó un revuelo total en los amantes del balompié.

“Se dejaron llevar por la alegría de ver al mejor del mundo y no saben que pueden perjudicar a la Selección Peruana porque pueden cerrar el estadio y ocasionar que los verdaderos hinchas ya no vayan”, agregó el guardameta del combinado blanquirrojo.

La llegada de Lionel Messi causó furor en Lima. (Foto: X/M30Xtra).

Gallese y el preocupante presente de Perú

Un punto, de 12 posibles, hace que el presente de la Selección Peruana no sea el mejor de los últimos años. Incluso, esto se vuelve aún más preocupante si es que se analiza lo ofrecido por el equipo en el campo de juego (con un solo remate al arco en 360 minutos de juego), factor que no deja tranquilo a Pedro Gallese y al resto de sus compañeros, aunque confía en poder revertir la situación.

“Lamentablemente, no se nos están dando los resultados y no hemos podido regalarle alegrías a la gente. Queríamos comenzar de la mejor manera (las clasificatorias), pero no pudo ser así. De todas maneras, confía bastante en lo que puede dar este grupo”, añadió el arquero incaico.

Si bien Pedro Gallese sabe que la Selección Peruana mantiene la base de procesos pasados, también es consciente de que no han mostrado su mejor versión, por lo que espera redoblar esfuerzos en conjunto para volver a celebrar triunfos con la franja sobre el pecho.

“Si vamos a comenzar a señalar culpas, tendríamos que apuntar a todos porque somos los responsables de esta situación”, concluyó el portero que se reintegrará a los entrenamientos de Orlando City para continuar su participación en la MLS, donde también tiene de rival a Lionel Messi.

La agenda de Perú en Eliminatorias

Luego de la derrota ante Argentina, la Selección Peruana volverá a jugar el próximo mes cuando visite a Bolivia por la fecha 5 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Dicho compromiso está programado para el jueves 16 de noviembre desde las 3:00 p.m., se disputará en el estadio Hernando Siles y será transmitido en todo el Perú por las señales de ATV, América TV y Movistar Deportes.

Tras ello, sostendrá un duelo clave -en el Estadio Nacional de Lima- ante un combinado venezolano que llega de gran manera por su gran inicio en el certamen, en el que no solo empató (en condición de visitante) con Brasil, sino que goleó a Chile, metiéndose entre los primeros lugares de la tabla de posiciones.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR Redacción Depor La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.





"