La participación de la Selección Peruana en la última Copa América no solo nos dejó la oportunidad de llegar a semifinales. También sirvió para que Ricardo Gareca evalúe nuevas alternativas. En medio de ello, la participación de Alexander Callens fue una de las más aplaudidas: a lo largo de los cinco partidos y 387 minutos dejó en claro que es una opción de garantía en la defensa blanquirroja.

A poco del choque entre New York City y Pumas, por la Leagues Cup, el zaguero habló de lo que significó su experiencia en el torneo desarrollado en Brasil: “La Copa América fue una experiencia muy bonita, me tocó la oportunidad y siempre trabajaré para eso. Un partidos de selección es de otro nivel, al mínimo error el otro equipo lo aprovecha. Si no estás preparado, no vas a poder rendir al cien por ciento”.

Con relación al encuentro contra Pumas, Alexander Callens manifestó que “son nuevos retos. Todos los partidos no son iguales, siempre se dice que la liga mexicana es un poco superior, pero en el campo somos once contra once y las cosas van a ser muy distintas”.

Finalmente, el defensor de New York City añadió: “Nos viene bien porque vamos a comparar en qué nivel estamos. Son partidos muy diferentes, soy de las personas que piensan que si es un solo partido puede pasar muchas cosas”.

La palabra de Ruidíaz

El último martes, Seattle Sounders derrotó 3-0 a Tigres UANL, por los cuartos de final de la Leagues Cup, en el estadio Lumen Field. Por supuesto, en la celebración del cuadro de la MLS hubo una foto para Raúl Ruidíaz: el delantero nacional abrió el marcador con una definición con clase desde los doce pasos. Aquí su palabra sobre dicho presente y, claro, sobre lo que se viene con la Selección Peruana.

“Venía de tres partidos sin anotar y uno ya está acostumbrado a vivir estas situaciones. Este gol te da confianza. Estoy feliz y muy concentrado en la MLS. Lo de la Selección ya se verá en su momento”, expresó el delantero nacional.





