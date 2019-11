La Selección Peruana cayó ayer por 1 a 0 ante su similar de Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami. El único tanto del partido llegó a los 93′ por parte de Alfredo Morelos tras un rebote en el centro del área.

Sin embargo, la derrota sufrida ante los ‘cafeteros’ no fue lo único que preocupó a la ‘bicolor'. Anderson Santamaría dejó el campo sangrando a los 70′ tras una dura entrada por parte de Yerry Mina. Si bien el zaguero del combinado bicolor estuvo fuera del gramado unos minutos, regresó para incorporarse a sus compañeros y seguir disputando el cotejo ante la escuadra norteña.

Terminado el partido, el defensa peruano declaró que le habían cosido seis puntos en el dedo meñique del pie y tendría 15 días de para. Tras esta lesión, Anderson Santamaría se perderá la última fecha de la Liga Mexicana con el Atlas, programada para el 23 de Noviembre, en la que enfrentarán a Monterrey.

“Es lamentable que no pueda entrenar por 15 días y que Yerry Mina solamente haya sido sancionado con una tarjeta amarilla. Sabíamos que sería un partido fuerte, sin embargo es distinto poner una pierna fuerte a ser desleal con el compañero. Me acaban de coser y me deja fuera de lo que resta del campeonato con mi equipo. La sanción no me pareció justa" mencionó Santamaría al terminar el encuentro.

Tras finalizar el encuentro en Miami, los seleccionados peruanos comenzarán a volver a sus clubes. Ya que el encuentro ante Chile programado para el día martes fue cancelado por un pedido de los jugadores de la ‘Roja’.

