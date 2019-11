A primera vista, pareciera que de Alfredo Morelos se apoyó con la mano para empujar el esférico y poner, así, el 1-0 a favor de Colombia, en el choque ante Perú, en Estados Unidos (Miami). Claro, esta decisión incomodó mucho a los jugadores de la ‘bicolor’ y hasta al propio Ricardo Gareca. Consecuentemente, la ‘blanquirroja’ se despidió con una derrota de sus fanáticos antes de su participación en las Eliminatorias Qatar 2022.

Durante su transmisión, Movistar Deportes mostró varias repeticiones del gol que marcó Alfredo Morelos a favor de Colombia. Y en ella se puede apreciar que el futbolista no cometió falta.

De acuerdo al reglamento FIFA, una mano no es sancionada solo en cuatro ocasiones. La primera si proviene como rebote de cualquier parte del jugador; la segunda si le cae tras el toque de otro jugador; la tercera si la pelota le rebota en la mano o el brazo, sin que esta haya cambiado su posición natural durante el partido.

En el caso de Alfredo Morelos, el reglamento estipula que no debe ser sancionado. “La regla general no se considerará infracción si el jugador cae y la mano o el brazo quedan entre el cuerpo y el punto de apoyo en el suelo, pero no alejadas del cuerpo hacia un lado o en vertical”.