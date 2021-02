El buen ambiente no falta. La Selección Peruana se entrena en Videna con miras a lo que será la próxima fecha doble de Eliminatorias sudamericanas, donde la escuadra bicolor se medirá con Bolivia (en La Paz) y con Venezuela (en Lima).

Jefferson Farfán es uno de los elementos que se encuentra trabajando bajo las órdenes del comando técnico de Ricardo Gareca, por lo que aprovechó para darse una vuelta por los vestuarios y recordar a su amigo, André Carrillo, enfocando el lugar que le corresponde en el camarín.

Lejos de pasar por alto la historia de su compañero en la Selección Peruana, el delantero de AlHilal de Arabia Saudita le respondió con una broma al ‘10′ del elenco nacional, a quien aprovechó para enviarle un mensaje para que le haga llegar a los más jóvenes del equipo blanquirrojo.

“Ya llego para que esos mocosos me escuchen. No me robes nada, por favor”, fue el mensaje que compartió la ‘Culebra’, respondiendo la historia que la ‘Foquita’ había dejado en su Instagram personal.

Carrillo respondió la historia de Farfán (Instagram)

El plan ‘Bolivia’ en marcha

La Selección Peruana tendrá una dura prueba en el reinicio de las Eliminatorias Qatar 2022. Con la necesidad urgente de sumar su primer triunfo -solo logró un empate en las cuatro primeras fechas-, los dirigidos por Ricardo Gareca tendrán que visitar a Bolivia en la altura de La Paz.

Por ello, desde hace varias semanas Antonio García Pye, gerente de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), ya empezó a trazar el plan para afrontar el partido correspondiente a la jornada 5 de las clasificatorias. Existen muchos mitos acerca del tiempo de anticipación con el que se debe llegar a la capital boliviana. Para esta oportunidad, nuestro combinado nacional solo la hará 24 horas antes de pisar el estadio Hernando Siles.

