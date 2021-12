Uno de los jugadores de la Selección Peruana que mayor cantidad de títulos sumó en el extranjero, en los últimos años, fue André Carrillo. El atacante de Al-Hilal es consciente de que aún le quedan objetivos por cumplir con los árabes, aunque no por ello descarta tomar otros rumbos, cuando finalice su contrato.

“De momento, me queda año y medio de contrato. No sabría decir si me voy a quedar mucho tiempo acá. Estoy muy cómodo y quiero seguir ganando títulos aquí. Mientras siga, quiero pelear todo lo que juguemos. Este tiempo quiero disfrutarlo”, sostuvo el atacante en diálogo con ESPN.

Por otro lado, André Carrillo se refirió a los próximos amistosos que la Selección Peruana tendrá antes de retomar su participación en las Eliminatorias, donde tendrá dos complicados cotejos (ante Colombia y Ecuador) que podrían marcar su futuro con relación a la clasificación al Mundial de Qatar 2022.

“Vienen bien los amistosos. Hay muchos jugadores de la MLS que están parados y esto les viene bien para estar super preparados para los duelos de Eliminatorias. Yo no puedo porque sigo en competición, juego hasta en Navidad y Año Nuevo”, agregó.

Todos vuelven a los trabajos

La Selección Peruana tiene en la mira duelos amistosos, para llegar con buen pie a los cuatro últimos partidos por las Eliminatorias a Qatar 2022 (por ahora nos encontramos en zona de repechaje). Para ello, tiene previsto que se pueda arrancar con los entrenamientos con los jugadores que puedan retornar al país, durante las vacaciones de sus clubes.

Desde San Luis se viene trabajando para solicitar los permisos respectivos, a fin de que los seleccionados puedan iniciar con los trabajos en la Videna. Por lo pronto, se espera la llegada de Marcos López, Edison Flores, Yordy Reyna y Pedro Gallese, ya que todos ellos están de para hasta marzo del año entrante, cuando inicia la competencia oficial.





