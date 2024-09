El fútbol peruano cambió la vida de Kevin Serna. Llegó a nuestro país en 2021 para jugar en Santa Rosa (hoy Los Chankas), luego arribó a ADT y finalmente convirtió a Alianza Lima en su trampolín para fichar por el poderoso Fluminense de Brasil. Las grandes actuaciones que sumó en todos estos años en el balompié nacional lo convirtieron en candidato para ser convocado a la Selección Peruana. Sin embargo, más allá de que no completó el tiempo de residencia en Perú (FIFA exige cinco años para los nacionalizados) para ser elegible en la Bicolor, el veloz extremo siempre tuvo a Colombia, su país natal, como primera opción para ser internacional.

En una reciente entrevista para Telemedellín, el exjugador de Alianza Lima dejó claro que, aunque estuvo agradecido por la oportunidad que le brindó Perú para mostrar su talento, siempre tuvo en mente vestir la camiseta de su natal Colombia. Y hoy la posibilidad sigue latente.

“Fue una linda experiencia en Perú, de verdad estoy muy agradecido con el país porque fueron los que me dieron la oportunidad de darme a conocer al mundo. Estuve tres años y este iba a ser el cuarto, ya había obtenido la nacionalidad y, por el buen momento que estaba pasando, la gente me decía que si se daba la oportunidad de ser llamado a la selección peruana. Yo siempre lo tomé con calma, que me debía a los planes de Dios, que iba a esperar y que siempre trataba de trabajar”, explicó.

A lo largo de su estadía en Perú, Kevin Serna fue una pieza importante en el esquema de los equipos en que jugó, especialmente en Alianza Lima, donde vivió uno de los momentos más destacados de su carrera. Sin embargo, su sueño de representar a Colombia nunca se desvaneció, a pesar de los rumores que lo vinculaban con una posible convocatoria a la Selección Peruana.

“Siempre tuve claro que estaba pensando en la oportunidad de representar a Colombia. Igual siempre me mantuve al margen, más allá de todo el cariño, pero sí era un ruido muy fuerte en Perú por lo que estaba haciendo”, comentó el atacante, quien dejó en claro que, aunque apreciaba el interés mostrado por el entorno del fútbol peruano, su prioridad siempre fue defender los colores de su tierra natal.

Kevin Serna jugó el primer semestre del 2024 en Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

Kevin Serna: el cariño por Restrepo





Uno de los aspectos más interesantes de la entrevista fue la revelación de Serna sobre el técnico que más lo marcó durante su paso por el fútbol peruano. Según el propio jugador, Alejandro Restrepo fue el entrenador que más influyó en su desarrollo profesional y personal.

“La verdad, como dices, a veces hay técnicos que llegan para marcar la pauta a los jugadores. Siempre lo hablé con Alejandro Restrepo y también se acercaba a mí para hablar de esos temas, de lo que quería hacer conmigo, de darme más cualidades sobre todas las cosas y todos los días aprendía. Más allá de lo profesional, es una gran persona y fue un gran maestro para mí, por eso estoy agradecido con él”, confesó.





¿Cómo se dio el fichaje de Kevin Serna por Fluminense?





El cambio en la vida de Serna llegó de forma inesperada. Su destacada actuación con Alianza Lima en la Copa Libertadores llamó la atención de varios clubes, y finalmente, Fluminense se hizo con sus servicios. “Gracias a Dios se dio una oportunidad de enfrentarlos y poder hacer grandes partidos. La verdad que la Copa Libertadores me fue muy bien en lo personal y a nivel grupal también creo que nos fue bien con Alianza Lima”, señaló.

La transferencia fue rápida, más de lo que el colombiano había imaginado, ya que apenas llevaba seis meses en Alianza Lima y tenía contrato por tres años y medio. “No pensé que fuera tan rápido porque con Alianza llevaba seis meses. Entonces, yo decía que íbamos a ver qué pasa, pero cuando vino la oportunidad de Fluminense, no pensé que era verdad. Todo pasó muy rápido, me dijeron que el interés estaba y que si quería la oportunidad, entonces, dije que vamos para adelante. El club ya había llegado a un acuerdo, hice mis cosas y aquí estoy. La verdad, muy contento por estar aquí”, contó.

Kevin Serna juega su primer año en Fluminense. (Foto: Agencias)

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR