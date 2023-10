A pocos días del durísimo encuentro frente a Argentina por la fecha 4 de las Eliminatorias 2026, la Selección Peruana llegó a Lima durante la noche del último viernes y desde este sábado comenzó a trabajar pensando en el duelo pactado para el martes 17 de octubre en el estadio Nacional (9:00 p.m.). Oliver Sonne, uno de los que no tuvo actividad en la derrota ante Chile y se quedó en el banquillo de suplentes, compareció con los medios de comunicación en la Videna y analizó el panorama por el que atraviesa la ‘Blanquirroja’.

El lateral de 22 años, quien llegó por primera vez al Perú hace una semana para sumarse al proceso con Juan Reynoso a la cabeza, no tuvo la posibilidad de sumar minutos en Santiago y por eso mostró muchas ganas de poder hacerlo frente a la ‘Albiceleste’. Recordemos que hace poco recién recibió su DNI y pudo ser citado oficialmente a la ‘Bicolor’.

“Espero jugar frente a Argentina. Tener a la hinchada en el Nacional sería una experiencia increíble. Ojalá podamos retribuir el apoyo con los tres puntos”, apuntó el futbolista que milita en el Silkeborg IF de la Superliga de Dinamarca y que también tuvo la opción de representar al seleccionado de dicho país.

Por otro lado, Oliver Sonne también hizo un breve análisis de la derrota ante la ‘Roja’ y consideró que nos faltó atacar más, pues recordemos que en todo el compromiso no sumamos un solo disparo a la portería protegida por Brayan Cortés. Asimismo, confesó sentirse orgulloso por representar a la Selección Peruana.

“Estoy muy orgulloso de pertenecer a esta selección y estar en este país es algo aún más importante. Daré todo por esta selección y este país. Somos un gran equipo, pero necesitamos ser más ofensivos. Perú hizo un buen trabajo frente a Chile, pero creo que faltó atacar”, agregó.

Finalmente, el futbolista nacido en Karlslunde (Dinamarca) habló sobre la posición en la que siente más cómodo, tomando en cuenta que en el Silkeborg IF juega tanto de lateral derecho como de carrilero por dicho sector. “Me siento muy cómodo jugando de lateral derecho, pero en cualquier posición jugaría cómodo. No esperaba tanta acogida”, sentenció.





¿Cuándo será el partido entre Perú y Argentina?

Luego al derrota ante Chile en Santiago, la Selección Peruana volverá a jugar la próxima semana cuando reciba a Argentina por la fecha 4 de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso está programado para el martes 17 de octubre desde las 9:00 p.m., se disputará en el estadio Nacional y será transmitido en todo el Perú por las señales de ATV, América TV y Movistar Deportes. En territorio argentino se verá por las señales exclusivas de TyC Sports y TV Pública.

Recordemos que la última vez que la ‘Albiceleste’ visitó nuestro país fue por las pasadas Eliminatorias Qatar 2022, con una derrota por 0-2 del equipo que por entonces era dirigido por Ricardo Gareca. Nicolás González (17′) y Lautaro Martínez (28′) anotaron los goles de los dirigidos por Lionel Scaloni, en un encuentro donde la ‘Bicolor’ se vio ampliamente superada y no encontró los caminos para hacerle daño a la selección que un par de años después se proclamaría campeona del mundo.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO