Gianluca Lapadula sumó 120 minutos en los dos partidos que pudo disputar el año pasado vistiendo la camiseta de la Selección Peruana. La actuación del delantero dejó satisfechos a muchos hinchas de la bicolor, debido a su evidente entrega, a pesar de lo haber tenido suerte de cara al gol.

En una entrevista con Movistar Deportes, el ‘Chaval’, Cristian Benavente fue consultado por el delantero, a lo que respondió: “Vi que es un jugador bueno, que ayuda mucho al equipo en la presión. Yo creo que con la suma de minutos se va a ir encontrando más cómodo”.

Cabe destacar que una de las críticas más recurrentes entre tras el debut de Lapadula, fue las pocas asistencias que tuvo a lo largo del partido y su caso fue comparado con el de Benavente cuando le tocó vestir la camiseta blanquirroja. Al respecto, el jugador del Sporting Charleroi brindó su punto de vista sobre lo que sucede estando en la cancha.

“En un campo de fútbol tiene el tiempo justo para controlar y pasar, no miras a quien te hace el desmarque. No hay el tiempo para ver y decir a este sí o a este no. Creo que solo ha sido casualidad”, sostuvo el ‘Chaval al respecto.

Finalmente, Cristian Benavente resaltó la unidad que existe en el equipo que dirige Ricardo Gareca. “Estoy 100 % seguro de que no pasa eso. El equipo está siempre muy unido en los partidos”, señaló.

Bonillo habló sobre las opciones que tiene Lapadula de jugar ante Bolivia

Aún no se sabe la lista que anunciará Ricardo Gareca para las Fechas 5 y 6 de Eliminatorias, sin embargo, en conversación con RPP, el preparador físico de la Selección Peruana, Nestor Bonillo, aseguró que Lapadula tendría chances de jugar en La Paz ante Bolivia, debido a su rendimiento físico en la actualidad, a diferencia de otros compañeros en la actualidad.

“Lapadula es un jugador que tiene buenos datos de resistencia. En altura, los jugadores que tienen esos números tienen mejor pronóstico. No creo que tenga dificultad si es que Gareca decide convocarlo ante Bolivia”, sostuvo Bonillo.

