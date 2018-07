Selección Peruana: en caso no siga Ricardo Gareca, ¿cómo afrontar lo que viene?

Ricardo Gareca pidió tiempo, un elemento vil cuando pasa sin éxito alguno. La misma FPF redujo la incertidumbre del futuro de la Selección Peruana al afirmar que no existe plan 'B' y esperan contar con el 'Tigre' en los próximos cuatro años. No todas las historias tienen un final feliz, entonces no es descabellado pensar ¿qué pasará en los próximos meses si no continúa el argentino?

En cara a julio de 2019, la bicolor tiene tres amistosos confirmados, que pueden ser hasta diez, y su participación en la Copa América de Brasil. La primera duda es si el plantel mundialista en su totalidad afrontará estos partidos y si habrá algún descarte o regreso a la Selección Peruana. Mucho depende de la continuidad del 'Tigre'.

Lo que se viene 2018-2019 Fechas FIFA amistosos 2018 3-11 de setiembre, 8-16 de octubre, 12-20 de noviembre Fechas FIFA amistosos 2019 18-26 de marzo, 3-11 de junio, 2-10 de setiembre Copa América 2019 14 de junio – 7 de julio Inicio Eliminatorias 7-15 octubre

¿Cuál será el perfil de un eventual nuevo entrenador? Debe ser alguien quien pueda seguir la línea de trabajo de Gareca, por eso el nombre de Nolberto Solano ha sonado, como sucedió cuando Pablo Bengoechea (2014) asumió de manera efímera luego de Sergio Markarián (2010-2013). Para muchos, la idea de 'Ñol' suena hasta descabellada.

Es de esperar, además, los temas de siempre en caso Gareca no continúe. ¿El siguiente entrenador debe ser peruano o extranjero? ¿Con mucha o poca experiencia? ¿Cuánto debe de 'conocer el medio'? ¿Debió dirigir antes a alguna selección? ¿Cuál será el trato en caso de dos o más derrotas seguidas? ¿Qué pasará si, por más buen trabajo que haga, no vamos al Mundial? Debemos no repetir los errores de siempre en nuestros comentarios.

¿Seguirán? Paolo Guerrero (34 años) Alberto Rodríguez (34 años) Jefferson Farfán (33 años) José Carvallo (32 años) ¿Tendrán más chances? Luis Abram (22 años) Cristian Benavente (24 años) Ivan Bulos (25 años) Luiz Da Silva (21 años) José Manzaneda (23 años) Sergio Peña (22 años) Alexander Succar (22 años) Yordy Reyna (24 años) ¿Volverán? (No convocados desde julio 2017) Carlos Ascues (26 años) Irven Ávila (27 años) Josepmir Ballón (30 años) Alexander Callens (26 años) Óscar Vílchez (32 años) Carlos Zambrano (28 años) ¿Debutarán? Jairo Concha (19 años) Alejandro Duarte (24 años) Marcos Lliuya (26 años) Jesús Pretel (19 años) Fernando Pacheco (19 años) Brayan Velarde (19 años)

La llegada de un nuevo entrenador obligará, de manera inevitable, que el plantel sufra modificaciones. De manera silenciosa y efectiva, Ricardo Gareca armó un nuevo equipo luego de la Copa América Centenario, al costo de no apartar a varios habituales convocados en su inicio. La mayoría tiene edad para participar en el proceso a Qatar 2022, lo que hace pensar que muchos pegarán la vuelta a la bicolor.

Como toda selección, Perú deberá asumir un recambio generacional. Las primeras miradas van hacia Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Alberto Rodríguez, todos con 34 años. Los hinchas confían que al menos dos lleguen a Qatar 2022, más allá de estar cerca a las cuatro décadas de vida. Además, algunos futbolistas de la actual Sub-20 comenzarán a ser convocados, muchos incluso llevan dos años o más jugando en Primera.

