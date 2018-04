Claudio Pizarro sigue siendo tema de conversación. En el primer programa de FOX Sports Radio Perú se debatió quién debería ser el reemplazante de Paolo Guerrero en caso no llegue al Mundial. Y, el nombre del 'Bombardero' entró a tallar.

Como en todo debate, las opiniones se dividieron a favor y en contra del regreso del atacante del Colonia a la Selección Peruana. Así surgió la posición de 'Chemo' del Solar.

"Claudio, para mí, ha tenido buenos momentos en la selección y momentos no tan buenos, pero no solo de Claudio sino del equipo en general", comentó 'Chemo' en el programa que inició sus transmisiones en nuestro país.

Pese a que defendió el paso de Pizarro en la Selección Peruana, el extécnico de la bicolor dejó una contundente frase. "No estoy de acuerdo con que no dio la talla. Creo que ha tenido momentos buenos en la selección y no tan buenos, definitivamente. Actualmente, no creo que sea momento para Claudio en la selección".

