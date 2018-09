“No creo que me llamen, no tendría sentido. Si [Ricardo Gareca] no me llevó al Mundial para qué me llevaría ahora a partidos amistosos. De verdad no tendría sentido", fue la respuesta contundente que dio Claudio Pizarro a NexSport.

Las declaraciones del excapitán de la Selección Peruana fueron analizadas por el panel del programa ‘Hablemos de Fútbol’, el cual se transmite por el aire de ESPN.

“Para qué lo van a llevar a un proceso nuevo, sino lo llevaron al que pudo ser su último Mundial. Es un jugador de [42 años]. Está dolido, porque hasta el final no se sabía lo que iba a pasar con Paolo Guerrero. Y Perú necesitaba un ‘9’. Él se imaginaba - y medio el país - que iba a sustituir a Paolo”, afirmó André Marocco, periodista colombiano.

Claudio Pizarro y su contundente respuesta sobre una posible convocatoria a la Selección Peruana [VIDEO]

“Me llama la atención el tono de sus declaraciones”, agregó el periodista y presentador de ESPN, Fernando Carlos, quien además reconoció la gran trayectoria de Claudio Pizarro en el fútbol alemán.

“Está empacado, no quiere ir a la Selección”, concluyó el exfutbolista argentino, Gastón Pezzuti.